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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 16:15

Proofy будь ласка, надайте повну інформацію мені в приват - ПІБ, номер телефону, коли був відкритий депозит 1 та 2, в якому банку?
Для того щоб ми змогли вирішити Ваше питання.

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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2019 16:51

Банк Січ запускає акцію для вкладників «Подвійні бонуси»

Банк Січ запускає акцію для вкладників «Подвійні бонуси».

Умови акції:

У період з 7 по 8 березня необхідно залишити заявку в акції «Бонус до депозиту» на умовах Банку Січ з промо-кодом Z3Y69UX.

Підтвердити оформлення Бонус до депозитів

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2019 21:06

Re: Бонус к депозиту!!!

Знову в ОТП акції - оформи депозит і виграй авто.
zapola
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2019 13:39

Шановні користувачі форуму!

Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів.

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!

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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2019 10:47

Нові депо-акції по банках (із покращеними умовами)
- Універсал
- Альянс

єдине що мін сума - кусається
відповідьно 100К та 150К :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 13:49

У програмі «Бонус до депозиту» з'явився новий учасник

Шановні форумчани!

У програмі “Бонус до депозиту” від Finance.ua з’явився новий учасник –
Банк Кліринговий Дім.

Строк вкладу і ставка мають такий вигляд:

6 міс. – 16,00%,
9 міс. – 16,50%,
12 міс. + 20 днів – 17,00%,
від 12 міс. – 20,00%.

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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 17:49

Нет пластиковой карты для зачисления бонуса

Здраствуйте , как можно получить бонус , при открытии депо , если я не являюсь обладателем пластиковых карт ? Бонус выходит ок.600 гривень .
Можно ли при подачи заявки для выплаты бонуса использовать карт.счёт члена семьи ( родственника ) ?
Боня
 
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