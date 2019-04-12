Proofy будь ласка, надайте повну інформацію мені в приват - ПІБ, номер телефону, коли був відкритий депозит 1 та 2, в якому банку?
Для того щоб ми змогли вирішити Ваше питання.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 01 бер, 2019 16:15
Proofy будь ласка, надайте повну інформацію мені в приват - ПІБ, номер телефону, коли був відкритий депозит 1 та 2, в якому банку?
Для того щоб ми змогли вирішити Ваше питання.
З пов.Ірина
Додано: Чет 07 бер, 2019 16:51
Банк Січ запускає акцію для вкладників «Подвійні бонуси»
Банк Січ запускає акцію для вкладників «Подвійні бонуси».
Умови акції:
У період з 7 по 8 березня необхідно залишити заявку в акції «Бонус до депозиту» на умовах Банку Січ з промо-кодом Z3Y69UX.
Підтвердити оформлення Бонус до депозитів
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Додано: Суб 23 бер, 2019 21:06
Re: Бонус к депозиту!!!
Знову в ОТП акції - оформи депозит і виграй авто.
Додано: Пон 25 бер, 2019 13:39
Шановні користувачі форуму!
Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів.
Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!
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Додано: Вів 26 бер, 2019 10:47
Нові депо-акції по банках (із покращеними умовами)
- Універсал
- Альянс
єдине що мін сума - кусається
відповідьно 100К та 150К
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 кві, 2019 13:49
У програмі «Бонус до депозиту» з'явився новий учасник
Шановні форумчани!
У програмі “Бонус до депозиту” від Finance.ua з’явився новий учасник –
Банк Кліринговий Дім.
Строк вкладу і ставка мають такий вигляд:
6 міс. – 16,00%,
9 міс. – 16,50%,
12 міс. + 20 днів – 17,00%,
від 12 міс. – 20,00%.
З пов.
Додано: Сер 10 кві, 2019 17:49
Нет пластиковой карты для зачисления бонуса
Здраствуйте , как можно получить бонус , при открытии депо , если я не являюсь обладателем пластиковых карт ? Бонус выходит ок.600 гривень .
Можно ли при подачи заявки для выплаты бонуса использовать карт.счёт члена семьи ( родственника ) ?
Додано: Чет 11 кві, 2019 09:49
Доброго дня!
Боня Згідно офіційних умов проведення акції бонус до депозиту п.п. 3.1 та п.п. 3.2 , рахунок на який зараховується винагорода повинен бути відкритий на ім'я Участника акції.
З пов. Ірина
Додано: Чет 11 кві, 2019 11:01
Re: Бонус к депозиту!!!
Понятно , спасибо за ответ .
Додано: П'ят 12 кві, 2019 13:20
Боня
Для зачисления бонуса можно указать и текущий счет, к которому карта не оформляется.
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