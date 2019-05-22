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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 21:30

BeoMan ok
yartheremchuk
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 17:30

Розыгрыш 10 000 гривен для вкладчиков банка Альянс. :D
Всего за 1 месяц целых 6 победителей могут получить свои денежные призы:
▫ 1 место – 5 000 гривен
▫ 2−6 места – 1 000 гривен

Для участия в розыгрыше необходимо:
Оставить заявку на участие в акции по банку Альянс в период 16.04.19-16.05.19
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Вы гарантированно получаете вознаграждение за участие в акции, а также автоматически принимаете участие в розыгрыше 10 000 гривен

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Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:52

Шановні форумчани!

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник – Альфа Банк.

Ознайомитися з процентними ставками і бонусами можна за посиланням

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:40

Банк Січ розігрує 30 000 грн.

В акції беруть участь депозити більше 15 000 гривень, терміном від 6 місяців.

Головний приз 1 місце – 6 000 грн.
2 – 13 місце – по 2 000 грн.

Період проведення розіграшу з 21 травня 2019 по 30 травня 2019 року.

Ознайомитися можна за посиланням

З пов.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 929
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Подякував: 163 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 18:25

Выражаю большое "фе" организаторам акции

Вот на этой странице http://deposit.finance.ua/uah/alfabank_alfa_depozit_uah/?mpl=co_ib&mpr=forum&mcr=bonus_190419на писано в пункте 2 "откройте выбранный депозит в отделении банка ИЛИ ОНЛАЙНЕ".Я оправила заявку, открыла депозит в "альфа банке"через интернет-банкинг,отправила подтверждение.Мне позвонила менеджер "минфина" и сказала, что моя заявка не участвует.т.к. депо открыт не в отделении.Какого черта дезинформировать пользователей? в одном месте пишут что онлайн участвует, в другом- что только открытые депо через отделение.Вроде не в "наперстки" играем :twisted:
Tat_888
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 18:45

Tat_888

про онлайн жодної згадки, навпаки є такий пункт -

"Клиентов, которые не сообщили на отделении, что они пришли по акции от Минфина (minfin.com.ua)"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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