Бонус к депозиту!!!

Додано: Чет 30 тра, 2019 12:43

Выплатили бонусы, но похоже только за один банк из двух. Написал в поддержку минфина, жду ответ

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин