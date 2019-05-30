Бонус к депозиту!!!

|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 17 кві, 2019 17:30
Розыгрыш 10 000 гривен для вкладчиков банка Альянс.
Всего за 1 месяц целых 6 победителей могут получить свои денежные призы:
▫ 1 место – 5 000 гривен
▫ 2−6 места – 1 000 гривен
Для участия в розыгрыше необходимо:
Оставить заявку на участие в акции по банку Альянс в период 16.04.19-16.05.19
Открыть депозит в банке Альянс и подтвердить его у нас на портале в период 16.04.19-16.05.19
Вы гарантированно получаете вознаграждение за участие в акции, а также автоматически принимаете участие в розыгрыше 10 000 гривен
Подробно:
Тут
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:52
Шановні форумчани!
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник – Альфа Банк.
Ознайомитися з процентними ставками і бонусами можна за посиланням
З пов.Ірина
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:40
Банк Січ розігрує 30 000 грн.
В акції беруть участь депозити більше 15 000 гривень, терміном від 6 місяців.
Головний приз 1 місце – 6 000 грн.
2 – 13 місце – по 2 000 грн.
Період проведення розіграшу з 21 травня 2019 по 30 травня 2019 року.
Ознайомитися можна за посиланням
З пов.
Додано: Вів 21 тра, 2019 18:25
Выражаю большое "фе" организаторам акции
Вот на этой странице http://deposit.finance.ua/uah/alfabank_alfa_depozit_uah/?mpl=co_ib&mpr=forum&mcr=bonus_190419на писано в пункте 2 "откройте выбранный депозит в отделении банка ИЛИ ОНЛАЙНЕ".Я оправила заявку, открыла депозит в "альфа банке"через интернет-банкинг,отправила подтверждение.Мне позвонила менеджер "минфина" и сказала, что моя заявка не участвует.т.к. депо открыт не в отделении.Какого черта дезинформировать пользователей? в одном месте пишут что онлайн участвует, в другом- что только открытые депо через отделение.Вроде не в "наперстки" играем
Додано: Вів 21 тра, 2019 18:45
Tat_888
про онлайн жодної згадки, навпаки є такий пункт -
"Клиентов, которые не сообщили на отделении, что они пришли по акции от Минфина (minfin.com.ua)"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:30
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:11
Выиграл 1000грн (грязными конечно) от Альянса! Не развод! Подтверждайу!
Финансам и Альянсу долгих лет жизни!
При Порошенко такого не было!
Всем шампанского!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 29 тра, 2019 10:36
Банк Січ збільшив ставки в програмі «Бонус до депозиту»
Банк Січ в програмі «Бонус до депозиту» збільшив максимальні ставки за депозитами «Скарбниця» та «Скарбниця+» до 2% для вкладів на 6 місяців.
Більш детально «Бонус до депозиту»
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:43
Выплатили бонусы, но похоже только за один банк из двух. Написал в поддержку минфина, жду ответ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|