Шановні форумчани!
Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма
Бонус до депозитів
Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро! Зберігайте свої гроші з додатковим доходом!
З пов.Ірина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:11
Шановні форумчани!
Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма
Бонус до депозитів
Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро! Зберігайте свої гроші з додатковим доходом!
З пов.Ірина
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:57
Бонусна програма прислала промокод,
але не для депозитів, а на відпочинок - кому цікаво,
використовуйте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:18
Можно ли стать клиентом банка и сразу же разместить в нём депо удалённо ?
Пополнить депо - переводом из другого банка.
По окончании депо - перевод тела и процентов в другой банк.
Без единого визита в отделение.
У знакомого есть только Приват и Моно.
Он хочет принять участие в программе, но не может никуда ездить.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:41
mustbe если условиями банка участника акции бонус к депозиту предусмотрена возможность он -лайн размещения депозита, то перечисление средств происходит он лайн. Более детально по инструкциям перечисления необходимо обращаться в банк.
На сегодня только ОТП банк по акции Бонус к депозиту разрешает он-лайн зачисление депозита.
С ув.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:53
Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий вклад
Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.
Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua такі:
6 міс. – 16,75% + 0,75% річних від вкладу,
12 міс. – 17,25% + 0,45% від вкладу.
Детальніше за посиланням.
Додано: Чет 27 чер, 2019 07:58
До програми «Бонус до депозиту» приєднався ПУМБ
Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в депозитах «Прибутковий» та «Накопичувальний»:
6 міс. – до 17,50%*, 0,7% річних від вкладу,
9 міс. – до 17,50%*, 0,6% річних від вкладу,
12 міс. – до 17,50%*, 0,4% від вкладу,
18 міс. – до 17,50%*, 0,4% від вкладу.
Детальніше за посиланням.
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