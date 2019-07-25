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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:11

Шановні форумчани!

Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма

Бонус до депозитів

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро! Зберігайте свої гроші з додатковим доходом!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:57

Бонусна програма прислала промокод,
але не для депозитів, а на відпочинок - кому цікаво,
використовуйте :)

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:18

Можно ли стать клиентом банка и сразу же разместить в нём депо удалённо ?
Пополнить депо - переводом из другого банка.
По окончании депо - перевод тела и процентов в другой банк.
Без единого визита в отделение.

У знакомого есть только Приват и Моно.
Он хочет принять участие в программе, но не может никуда ездить.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:41

mustbe если условиями банка участника акции бонус к депозиту предусмотрена возможность он -лайн размещения депозита, то перечисление средств происходит он лайн. Более детально по инструкциям перечисления необходимо обращаться в банк.
На сегодня только ОТП банк по акции Бонус к депозиту разрешает он-лайн зачисление депозита.
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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:53

Універсал Банк підвищив ставку за депозитом «Строковий вклад

Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.

Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua такі:

6 міс. – 16,75% + 0,75% річних від вкладу,
12 міс. – 17,25% + 0,45% від вкладу.

Детальніше за посиланням.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:58

До програми «Бонус до депозиту» приєднався ПУМБ

Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в депозитах «Прибутковий» та «Накопичувальний»:

6 міс. – до 16,90%*, 0,7% річних від вкладу,
9 міс. – до 16,90%*, 0,6% річних від вкладу,
12 міс. – до 16,90%*, 0,4% від вкладу,
18 міс. – до 16,90%*, 0,4% від вкладу.

Детальніше за посиланням.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:17

Ірина
Весьма любопытно. Но при переходе по Вашей ссылке уже 16,9% В пути потерялись :roll:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:51

Дядя Дима дякую Вам дуже)
Виправила

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:47

joniannoxha Офигеть!!! :shock: А за что это??? У меня кредитка обычная от привата. Беру, потом в течении 55 дней гашу и никаких проблем) Как это у вас так получилось??? Услуги банка какие-то?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:33

До програми «Бонус до депозиту» приєднався Ідея Банк

Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua на термінові вклади:

3 міс. – до 19,00%, 1,5% річних від вкладу;
6 міс. – до 19,90%, 1,1% річних від вкладу;
9 міс. – 16,75%, 0,7% річних від вкладу;
12 міс. – 17,25%, 0,5% від вкладу.

Детальніше за посиланням
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