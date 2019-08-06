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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42

Re: Бонус к депозиту!!!

Ну в валюте еще более менее, но гарантии что банк лопнет нет.
ivanlitosenko
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:14

НЕХОРОШО !!

разместил утром заявку на депозит, получил подтверждение :

Зображення

Жду звонка - ни слуху, ни духу. Через 4 часа перезваниваю: "Вашей заявки нет, будем разбираться".

Через пол-часа перезвонили: "Этот банк с сегодняшнего дня в акции не участвует".

Блин, товарищи! Следите за вашим сайтом и закрывайте вовремя предложения свои. Я 2 часа потратил на поиск предложения, а вы так "кидаете" :evil:
proton
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29

proton приносимо вибачення за гіркий досвід. Нам дійсно дуже прикро.
Будемо намагатися уникати подібних випадків та вчасно оновлювати інформацію.

З повагою, команда Finance.UA
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:43

А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?
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Alexey_k9
 
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  #<1 ... 9101112
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