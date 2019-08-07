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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42

Re: Бонус к депозиту!!!

Ну в валюте еще более менее, но гарантии что банк лопнет нет.
ivanlitosenko
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:14

НЕХОРОШО !!

разместил утром заявку на депозит, получил подтверждение :

Зображення

Жду звонка - ни слуху, ни духу. Через 4 часа перезваниваю: "Вашей заявки нет, будем разбираться".

Через пол-часа перезвонили: "Этот банк с сегодняшнего дня в акции не участвует".

Блин, товарищи! Следите за вашим сайтом и закрывайте вовремя предложения свои. Я 2 часа потратил на поиск предложения, а вы так "кидаете" :evil:
proton
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29

proton приносимо вибачення за гіркий досвід. Нам дійсно дуже прикро.
Будемо намагатися уникати подібних випадків та вчасно оновлювати інформацію.

З повагою, команда Finance.UA
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:43

А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:13

  Alexey_k9 написав:А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?

Такого иногда очень не хватает, так Розетка сделала, что можно отказаться от звонка, если все знаешь.
VladWol
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:32

  VladWol написав:
  Alexey_k9 написав:А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?

Такого иногда очень не хватает, так Розетка сделала, что можно отказаться от звонка, если все знаешь.


Дякую за відгуки! Передала у відповідний відділ


З пов.
Ірина_
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  #<1 ... 9101112
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