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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42
Re: Бонус к депозиту!!!
Ну в валюте еще более менее, но гарантии что банк лопнет нет.
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:14
НЕХОРОШО !!
разместил утром заявку на депозит, получил подтверждение :
Жду звонка - ни слуху, ни духу. Через 4 часа перезваниваю: "Вашей заявки нет, будем разбираться".
Через пол-часа перезвонили: "Этот банк с сегодняшнего дня в акции не участвует".
Блин, товарищи! Следите за вашим сайтом и закрывайте вовремя предложения свои. Я 2 часа потратил на поиск предложения, а вы так "кидаете"
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29
proton приносимо вибачення за гіркий досвід. Нам дійсно дуже прикро.
Будемо намагатися уникати подібних випадків та вчасно оновлювати інформацію.
З повагою, команда Finance.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:43
А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:13
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:32
Дякую за відгуки! Передала у відповідний відділ
З пов.
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:31
Бонус к депозиту
Оформила по акции депозит в альфа банке подтвердила больше месяца бонус так
И не начислен
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