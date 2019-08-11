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Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42
Ну в валюте еще более менее, но гарантии что банк лопнет нет.
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ivanlitosenko
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Додано: Вів 30 лип, 2019 14:14
разместил утром заявку на депозит, получил подтверждение :
Жду звонка - ни слуху, ни духу. Через 4 часа перезваниваю: "Вашей заявки нет, будем разбираться".
Через пол-часа перезвонили: "Этот банк с сегодняшнего дня в акции не участвует".
Блин, товарищи! Следите за вашим сайтом и закрывайте вовремя предложения свои. Я 2 часа потратил на поиск предложения, а вы так "кидаете"
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proton
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29
proton приносимо вибачення за гіркий досвід. Нам дійсно дуже прикро.
Будемо намагатися уникати подібних випадків та вчасно оновлювати інформацію.
З повагою, команда Finance.UA
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Ірина_
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:43
А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:13
Alexey_k9 написав:
А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?
Такого иногда очень не хватает, так Розетка сделала, что можно отказаться от звонка, если все знаешь.
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VladWol
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:32
VladWol написав: Alexey_k9 написав:
А можно, сделать какую-то галочку "Мне все ясно", при выборе, которой консультант не будет перезванивать?
Такого иногда очень не хватает, так Розетка сделала, что можно отказаться от звонка, если все знаешь.
Дякую за відгуки! Передала у відповідний відділ
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Ірина_
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:31
Оформила по акции депозит в альфа банке подтвердила больше месяца бонус так
И не начислен
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choca
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:08
choca
для подальшого вияснення даної ситуації напишіть, будь ласка, на info@mail.finance.ua
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Ірина_
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:40
choca написав:
Оформила по акции депозит в альфа банке подтвердила больше месяца бонус так
И не начислен
А вы менеджеру говорили что вы с минфина? Только В альфе, почему~то, нужно говорить.
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mihasik
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