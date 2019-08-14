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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:12

Нова (короткотривала) пропозиція від "Бонус до Депозитів"
+200грн

для ТОВСТОСУМІВ :)


http://prntscr.com/ospixf

:D
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:15

а це наше (надіюсь вже близьке) майбутнє із мінфіном
МОЛОДЦІ!

:!: :arrow:
http://prntscr.com/ospkbe
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 5708
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 316 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 07:10

  greenozon написав:Нова (короткотривала) пропозиція від "Бонус до Депозитів"
+200грн
для ТОВСТОСУМІВ :)

А куда это пришло ?
Можно линк на эту акцию ?
mustbe
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Повідомлень: 2203
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:48

  mustbe написав:
  greenozon написав:Нова (короткотривала) пропозиція від "Бонус до Депозитів"
+200грн
для ТОВСТОСУМІВ :)

А куда это пришло ?
Можно линк на эту акцию ?


На мыло.
Но там депо в эквиваленте от 100 тыс. грн
Aps
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Повідомлень: 2799
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:26

  Aps написав:Но там депо в эквиваленте от 100 тыс. грн

Та 100к - не проблема.
Проблема в том, что банки полюбили "растущие" депо, и сладкая цифра 20-21% вырисовывается только в последние месяцы.
А в первые месяцы - в районе жалких 13-15%.
В среднем получается в районе 17-18%, что при наличии В+ мало интересно
mustbe
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Повідомлень: 2203
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Подякував: 55 раз.
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  #<1 ... 10111213
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