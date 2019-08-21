Бонус к депозиту!!!

+200грн
для ТОВСТОСУМІВ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:12
Нова (короткотривала) пропозиція від "Бонус до Депозитів"
+200грн
для ТОВСТОСУМІВ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:15
а це наше (надіюсь вже близьке) майбутнє із мінфіном
МОЛОДЦІ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 сер, 2019 07:10
А куда это пришло ?
Можно линк на эту акцию ?
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:48
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:26
Та 100к - не проблема.
Проблема в том, что банки полюбили "растущие" депо, и сладкая цифра 20-21% вырисовывается только в последние месяцы.
А в первые месяцы - в районе жалких 13-15%.
В среднем получается в районе 17-18%, что при наличии В+ мало интересно
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:06
Тут речь не том что 100 тыс это много, а о том что 200 грн бонуса на такой сумме не очень интересно.
Ну а 17-18% наслаждайтесь пока еще есть. )
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:56
А 17-18% это от каких сумм?
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