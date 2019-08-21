Бонус к депозиту!!!

+200грн
для ТОВСТОСУМІВ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:12
Нова (короткотривала) пропозиція від "Бонус до Депозитів"
+200грн
для ТОВСТОСУМІВ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:15
а це наше (надіюсь вже близьке) майбутнє із мінфіном
МОЛОДЦІ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 сер, 2019 07:10
А куда это пришло ?
Можно линк на эту акцию ?
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:48
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:26
Та 100к - не проблема.
Проблема в том, что банки полюбили "растущие" депо, и сладкая цифра 20-21% вырисовывается только в последние месяцы.
А в первые месяцы - в районе жалких 13-15%.
В среднем получается в районе 17-18%, что при наличии В+ мало интересно
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:06
Тут речь не том что 100 тыс это много, а о том что 200 грн бонуса на такой сумме не очень интересно.
Ну а 17-18% наслаждайтесь пока еще есть. )
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:56
А 17-18% это от каких сумм?
Додано: Чет 22 сер, 2019 13:15
Альянс Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінює мінімальну суму вкладу в гривні і валюті в депозитах «Ощадний», «Ощадний+», «Капітальний» і «Прогресивний». З 19 серпня мінімальна сума в гривні і валюті 50 000 грн / 2000 дол, євро.
Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в гривні:
3 міс. – 17,50%, +1,25% річних від вкладу,
6 міс. – до 20,00% *, +1,0% річних від вкладу,
9 міс. – 19,00%, +0,8% річних від вкладу,
12 міс. – 19,00%, +0,7% від вкладу,
12 – 15 міс. – 18,50%, +0,7% від вкладу.
Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в доларах
3 міс. – 4,25%, +0,9% річних від вкладу;
6 міс. – 5,50%, +0,7% річних від вкладу;
9 міс. – 5,50%, +0,5% річних від вкладу;
12 міс. – 6,00%, +0,35% від вкладу.
Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в євро
3 міс. – 4,25%, +0,9% річних від вкладу;
6 міс. – 4,50%, +0,7% річних від вкладу;
9 міс. – 4,50%, +0,5% річних від вкладу;
12 міс. – 5,50%, +0,35% від вкладу.
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