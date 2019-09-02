|
|
Бонус к депозиту!!!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 02 вер, 2019 10:01
greenozon Дякуємо. Інформацію передали колегам з "Мінфіну".
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор