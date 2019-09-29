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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:01

greenozon Дякуємо. Інформацію передали колегам з "Мінфіну".
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:58

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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:09

И ШО ????

неделю назад создал заявку - так никто и не позвонил ...


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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:33

proton
Для уточнения ситуации по Вашему запросу, напишите Ваш номер телефона или ФИО на info@mail.finance.ua .
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:47

До речі зауважив цікаве вдосконалення -
тепер є дві нові галочки при створенні заявки - "не перезвонювати для уточнення заявки"
2) :!: :idea: використовувати реквізити, що були введені раніше (дуже зручно!)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:48

greenozon дякуємо) Ми стараємося бути кращими :wink:

З пов.
Ірина_
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