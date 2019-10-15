Бонус к депозиту!!!

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 02 вер, 2019 10:01
greenozon Дякуємо. Інформацію передали колегам з "Мінфіну".
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:58
Цікава статистика по даній програмі (із пошти)
Тільки за 2019 рік акцією скористалися 5 336 клієнтів, які
сумарно отримали 5 223 970 грн бонусів!
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:09
И ШО ????
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:33
proton
Для уточнения ситуации по Вашему запросу, напишите Ваш номер телефона или ФИО на info@mail.finance.ua .
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:47
До речі зауважив цікаве вдосконалення -
тепер є дві нові галочки при створенні заявки - "не перезвонювати для уточнення заявки"
2) використовувати реквізити, що були введені раніше (дуже зручно!)
Додано: Пон 30 вер, 2019 07:48
greenozon дякуємо) Ми стараємося бути кращими
З пов.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:00
У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — Піреус Банк
Більш детально:
Оформити депозит Європейський від Піреус Банку і отримати бонус.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:15
Глобус Банк у програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки до депозитів
Більше детально:
Оформити депозит і отримати бонус
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:38
Прийшли новини на пошту по новій депо-акції
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- подайте заявку на участь в Розіграші у нас на порталі в період 15.10.19 – 15.12.19
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