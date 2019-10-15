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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:01

greenozon Дякуємо. Інформацію передали колегам з "Мінфіну".
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:58

Цікава статистика по даній програмі (із пошти)


Тільки за 2019 рік акцією скористалися 5 336 клієнтів, які
сумарно отримали 5 223 970 грн бонусів!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:09

И ШО ????

неделю назад создал заявку - так никто и не позвонил ...


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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:33

proton
Для уточнения ситуации по Вашему запросу, напишите Ваш номер телефона или ФИО на info@mail.finance.ua .
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:47

До речі зауважив цікаве вдосконалення -
тепер є дві нові галочки при створенні заявки - "не перезвонювати для уточнення заявки"
2) :!: :idea: використовувати реквізити, що були введені раніше (дуже зручно!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:48

greenozon дякуємо) Ми стараємося бути кращими :wink:

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:00

У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — Піреус Банк

Більш детально:
Оформити депозит Європейський від Піреус Банку і отримати бонус.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:15

Глобус Банк у програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки до депозитів

Більше детально:
Оформити депозит і отримати бонус
Ірина_
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Повідомлень: 1308
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:38

Прийшли новини на пошту по новій депо-акції :!: :!: :!:

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Як взяти участь в Розіграші від ТОП банків?
- подайте заявку на участь в Розіграші у нас на порталі в період 15.10.19 – 15.12.19
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Період проведення розіграшу: 15.10.19 – 15.12.19.
Призи буде розіграно до 21.01.19 за допомогою сервісу Random.org
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:49

  greenozon написав:До речі зауважив цікаве вдосконалення -
тепер є дві нові галочки при створенні заявки - "не перезвонювати для уточнення заявки"
2) :!: :idea: використовувати реквізити, що були введені раніше (дуже зручно!)


Вже більше 1,5 року просив таке вдосконалення.

Вода камінь точе!
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jay2004
 
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