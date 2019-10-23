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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:31
Re: Бонус к депозиту!!!
По акции выиграй 50 тыс все 6 банков предлагают вклады токмо в грн. А в рекламе упоминаются минимальные 600 долл-евро. Где хоть 1 банк, который по акции принимает долл на вклад?
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:22
cheburek3 інформація оновлювалася. В акції беруть участь Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Дніпро, Банк Січ, Ідея Банк, Агропросперіс. Вклади в - гривні, доларах, євро.
Можете перевірити інформацію, для прикладу -
З пов.
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