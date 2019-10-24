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Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:31

Re: Бонус к депозиту!!!

По акции выиграй 50 тыс все 6 банков предлагают вклады токмо в грн. А в рекламе упоминаются минимальные 600 долл-евро. Где хоть 1 банк, который по акции принимает долл на вклад?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:22

cheburek3 інформація оновлювалася. В акції беруть участь Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Дніпро, Банк Січ, Ідея Банк, Агропросперіс. Вклади у - гривнях, доларах, євро.

Укрсиббанк - тільки у гривнях.

Можете перевірити інформацію, для прикладу - ТОП Розіграш від ПУМБ з бонусом від Мінфіну

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:50

Ірина_

в депозитному каталозі фінансів подекуди застаріла інформація,
наприклад
АБанк по долару вже змінив ставки (підвищив)

https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... t&sort=0.1

тут ще старі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:05

greenozon дякую Вам за пильність) Відредагуємо :wink:

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:59

Re: Бонус к депозиту!!!

  Ірина_ написав:cheburek3 інформація оновлювалася. В акції беруть участь Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Дніпро, Банк Січ, Ідея Банк, Агропросперіс. Вклади у - гривнях, доларах, євро.

Укрсиббанк - тільки у гривнях.

Можете перевірити інформацію, для прикладу - ТОП Розіграш від ПУМБ з бонусом від Мінфіну

З пов.

Дякую, дiйсно бачу з'явилися 5 банкiв з долл депо.
cheburek3
 
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