Бонус к депозиту!!!

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:31
По акции выиграй 50 тыс все 6 банков предлагают вклады токмо в грн. А в рекламе упоминаются минимальные 600 долл-евро. Где хоть 1 банк, который по акции принимает долл на вклад?
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cheburek3
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:22
cheburek3
інформація оновлювалася. В акції беруть участь Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Дніпро, Банк Січ, Ідея Банк, Агропросперіс. Вклади у - гривнях, доларах, євро. Укрсиббанк - тільки у гривнях.
Можете перевірити інформацію, для прикладу - ТОП Розіграш від ПУМБ з бонусом від Мінфіну
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Ірина_
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:50
Ірина_
в депозитному каталозі фінансів подекуди застаріла інформація,
наприклад
АБанк по долару вже змінив ставки (підвищив)https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... t&sort=0.1
тут ще старі
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greenozon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:05
greenozon
дякую Вам за пильність) Відредагуємо
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Ірина_
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:59
Ірина_ написав:
cheburek3 інформація оновлювалася. В акції беруть участь Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Дніпро, Банк Січ, Ідея Банк, Агропросперіс. Вклади у - гривнях, доларах, євро.
Укрсиббанк - тільки у гривнях.
Можете перевірити інформацію, для прикладу - ТОП Розіграш від ПУМБ з бонусом від Мінфіну
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Дякую, дiйсно бачу з'явилися 5 банкiв з долл депо.
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cheburek3
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:12
інтересна пропозиція
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Солнце
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:14
де прочитати оновлення інформації?
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Додано: Вів 29 жов, 2019 17:07
Солнце
посилання на акцію -Розіграш від ТОП банків
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