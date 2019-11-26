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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:31
Re: Бонус к депозиту!!!
По акции выиграй 50 тыс все 6 банков предлагают вклады токмо в грн. А в рекламе упоминаются минимальные 600 долл-евро. Где хоть 1 банк, который по акции принимает долл на вклад?
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:22
cheburek3 інформація оновлювалася. В акції беруть участь Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Дніпро, Банк Січ, Ідея Банк, Агропросперіс. Вклади у - гривнях, доларах, євро.
Укрсиббанк - тільки у гривнях.
Можете перевірити інформацію, для прикладу -
З пов.
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:50
Ірина_
в депозитному каталозі фінансів подекуди застаріла інформація,
наприклад
АБанк по долару вже змінив ставки (підвищив)
https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... t&sort=0.1
тут ще старі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:05
greenozon дякую Вам за пильність) Відредагуємо
З пов.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:59
Re: Бонус к депозиту!!!
Дякую, дiйсно бачу з'явилися 5 банкiв з долл депо.
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:07
Солнце посилання на акцію -
З пов. Ірина
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:24
Перша фаза дуже чорної п'ятниці щойно почалась!
дивіться вашу пошту, там вам може прийте таке -
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До Чорної П'ятниці ще 2 дні, але ми вже починаємо грати по чорному! І поки всі роблять знижки, ми роздаємо промо-коди.
Тільки для перших 30-ти учасників акції "Бонус до депозиту" даруємо +100 гривень додатково до вашого бонусу з Black Friday промо-кодом: -------
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надіюсь буде ще чорніша із смачними %%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:07
Ірина_ В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)
Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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