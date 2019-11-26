Бонус к депозиту!!!

Додано: Сер 27 лис, 2019 12:07

Ірина_ В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)

Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?

6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.