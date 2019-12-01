RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Бонус к депозиту!!!

Бонус к депозиту!!!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:06

  vollena71 написав:Ірина_ В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)
Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?

Уточнюю

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 14.09.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:54

  vollena71 написав:Ірина_ В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)
Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?


Вклады принимают участие!
Для валюты со сроками 15 мес указаны ставки депозита Ощадный + при размещении сумм вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 14.09.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:34

  Ірина_ написав:
  vollena71 написав:Ірина_ В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)
Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?


Вклады принимают участие!
Для валюты со сроками 15 мес указаны ставки депозита Ощадный + при размещении сумм вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро.

теперь вижу. спасибо
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 18.09.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:43

мда... щось невесело цього року - не було такої Чорної Пятниці як рік тому...

може на НР щось замутять? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6605
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16719)
02.12.2019 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.