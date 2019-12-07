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Бонус к депозиту!!!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:06
vollena71 написав:Ірина_
В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)
Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?
Уточнюю
З пов.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:54
Вклады принимают участие!
vollena71 написав:Ірина_
В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)
Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?
Для валюты со сроками 15 мес указаны ставки депозита Ощадный + при размещении сумм вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:34
Ірина_ написав:
Вклады принимают участие!
vollena71 написав:Ірина_
В Альянсе есть депозит Ощадный + на срок >12мес (450 дней)
Для гривневого вклада есть бонус 12 - 15 мес. - 18,50% +0,7% от вклада, а для доллара и евро нет. Это неточность или валютный Ощадный + на срок >12мес (450 дней) не участвует в программе?
Для валюты со сроками 15 мес указаны ставки депозита Ощадный + при размещении сумм вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро.
теперь вижу. спасибо
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:43
мда... щось невесело цього року - не було такої Чорної Пятниці як рік тому...
може на НР щось замутять?
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 15:18
Запримітив модну фішку на сторінці бонусів до депозитів (на мінфін)
навпроти кожного банку є інформація на кшталт "123 депозитів оформлено за 30 днів"
вгадайте хто чемпіон по грн, дол, євро
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