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Приватбанк з 1 липня 2018 року
змінив умови інформування...

Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:59

Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування...

Пропонуємо до обговорення:
Люди перестали отримувати від мобільних операторів звичні смс-повідомлення

Дивися повний текст Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування своїх клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:59

И куды треба нажать, чтобы получать уведомления в вайбир?
http://prntscr.com/k2wgut
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:30

последнее время вообще бардак с сообщениями о движениях средств - задержка может достигать 6 часов (в приложении приват24).
RomanTik
 
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