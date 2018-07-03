Люди перестали отримувати від мобільних операторів звичні смс-повідомлення
Дивися повний текст Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування своїх клієнтів.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:59
Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування своїх клієнтів.
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:59
И куды треба нажать, чтобы получать уведомления в вайбир?
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:30
последнее время вообще бардак с сообщениями о движениях средств - задержка может достигать 6 часов (в приложении приват24).
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:26
У приват24 нет виджета показывающий баланс Использовал прогу выводящую баланс на экран из смс. Теперь мне чтоб узнать сколько у меня средств нужно логиниться в приват24. Туповатые менеджеры там в привате.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:01
Когда у меня воруют с карты от 1-999 грн. каждый день, я знать об этом не буду на протяжении нескольких недель?
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