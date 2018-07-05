Люди перестали отримувати від мобільних операторів звичні смс-повідомлення
Дивися повний текст Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування своїх клієнтів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:59
Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк з 1 липня 2018 року змінив умови інформування своїх клієнтів.
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:59
И куды треба нажать, чтобы получать уведомления в вайбир?
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:30
последнее время вообще бардак с сообщениями о движениях средств - задержка может достигать 6 часов (в приложении приват24).
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:26
У приват24 нет виджета показывающий баланс Использовал прогу выводящую баланс на экран из смс. Теперь мне чтоб узнать сколько у меня средств нужно логиниться в приват24. Туповатые менеджеры там в привате.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:01
Когда у меня воруют с карты от 1-999 грн. каждый день, я знать об этом не буду на протяжении нескольких недель?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:24
Ну это вроде как очевидно.
Вон, парцхаладзе решил экономить на дорогах просто сузив ширину полос. Теперь у нас появятся 5-ти полосные автобаны, на которые ушло только несколько сот кг краски. Такая себе девальвация дорог. Потом курс начнут писать - 1 метр ширины=0,123456 полосы.
С смс-ками, я думаю, это только начало, причем не самое удачное. Это была одна из мер не только информирования клиента, но и безопасности.
Печально смотреть, как некогда самый удобный банк превращается в ощад 2.0.
Теперь, чтобы получать более-менее свежие данные в телефоне о состоянии счета (П24, пардон, я телефону не доверю), надо стараться тратить не менее 1000 грн на 1 чек, что конечно, сейчас не проблема совсем, но могут быть нюансы.
|