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Гройсман запропонував МВФ
компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:00

Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр запропонував Міжнародному валютному фонду черговий варіант досягнення компромісу.

Дивися повний текст Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:00

Достаточно не бодяжить газ и поднять цену как и хотели МВФ, и нам выйдет дешевле он, чем то что имеем сейчас. Качество газа- половина от ГОСТА- 3812ккал, это то что в Вышгороде замеряли, ну и сразу потерялись с компенсацией для населения. В данный момент, с такой бодягой- мы платим больше чем в странах ЕС. Так что- по хребту настучать дорогим товарищам-газовикам, естественно они это с позволения свыше делали. Кому интересно- нормативы ГОСТа перешли в ДСТУ, и там описано сколько чайник должен по времени закипать. Заметили что закипает дольше- всем домом жалобу, потом проверку качества на хроматографе и компенсации.
Reddick
 
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