Прем'єр-міністр запропонував Міжнародному валютному фонду черговий варіант досягнення компромісу.
Дивися повний текст Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:00
Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ.
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:00
Достаточно не бодяжить газ и поднять цену как и хотели МВФ, и нам выйдет дешевле он, чем то что имеем сейчас. Качество газа- половина от ГОСТА- 3812ккал, это то что в Вышгороде замеряли, ну и сразу потерялись с компенсацией для населения. В данный момент, с такой бодягой- мы платим больше чем в странах ЕС. Так что- по хребту настучать дорогим товарищам-газовикам, естественно они это с позволения свыше делали. Кому интересно- нормативы ГОСТа перешли в ДСТУ, и там описано сколько чайник должен по времени закипать. Заметили что закипает дольше- всем домом жалобу, потом проверку качества на хроматографе и компенсации.
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