Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

Додано: Чет 05 лип, 2018 16:53

Какая все-таки циничная и лживая личность наш Премьер.МВФ никогда не требовал и не требует повышения цены на газ для населения.МВФ требует, чтобы цена для всех потреблителей, и промышленности, и населения была одинаковой.При этом наши чиновники, конечно же, понимание это требование однозначно - уравнять по наивысшей цене, а не наинизшей.А я напомню, что население сегодня платит 7000 грн, а промышленность - 10000 грн за 1000 кубов.10 тыс грн - это ни много, ни мало 385 долларов при том, что закупочная цена даже импортного составляет 220-230 долларов, не говоря уже о себестоимости в пределах 100 долларов газа собственной добычи, который, между прочим, покрывает более 60% от потребностей страны.Вдуматься только - Гройсману даже в голову не приходит, что выполнить требование МВФ можно снижением тарифа для промышленных предприятий, что, к слову сделает их продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке (при текущей цене 90% мощностей химической промышленности проистаивает - дожили, что уже минудобрения в России покупаем!).Держат народ за бы***, разыгрывая комедию с "компромиссом". Мол, плохой МВФ хочет, чтобы мы бедному украинцу подняли тариф на 60%, но мы - хорошие, ответственные политики, мы не допустим этого, мы торговались-торговались и теперь поднимем всего на 30%.Тьфу, противно от их жадности. Интересно, спокойно ли они спят по ночам