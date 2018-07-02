Прем'єр-міністр запропонував Міжнародному валютному фонду черговий варіант досягнення компромісу.
Дивися повний текст Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:00
Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ.
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:00
Достаточно не бодяжить газ и поднять цену как и хотели МВФ, и нам выйдет дешевле он, чем то что имеем сейчас. Качество газа- половина от ГОСТА- 3812ккал, это то что в Вышгороде замеряли, ну и сразу потерялись с компенсацией для населения. В данный момент, с такой бодягой- мы платим больше чем в странах ЕС. Так что- по хребту настучать дорогим товарищам-газовикам, естественно они это с позволения свыше делали. Кому интересно- нормативы ГОСТа перешли в ДСТУ, и там описано сколько чайник должен по времени закипать. Заметили что закипает дольше- всем домом жалобу, потом проверку качества на хроматографе и компенсации.
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:37
при "злочинной панде" было сделано толково - был годовой объем газа (несколько значений) который если превышаешь - платишь на следующий год уже по другому тарифу. Был стимул для экономии и товарищи с хатынками как футбольное поле платили более высокую цену. Но пришли "рехворматоры" и сделали что все платят одинаково и нет стимула экономить. И это я еще не говорю про субсидии - которые получают зачастую те кто получают ЗП в конверте.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:53
Какая все-таки циничная и лживая личность наш Премьер.
МВФ никогда не требовал и не требует повышения цены на газ для населения.
МВФ требует, чтобы цена для всех потреблителей, и промышленности, и населения была одинаковой.
При этом наши чиновники, конечно же, понимание это требование однозначно - уравнять по наивысшей цене, а не наинизшей.
А я напомню, что население сегодня платит 7000 грн, а промышленность - 10000 грн за 1000 кубов.
10 тыс грн - это ни много, ни мало 385 долларов при том, что закупочная цена даже импортного составляет 220-230 долларов, не говоря уже о себестоимости в пределах 100 долларов газа собственной добычи, который, между прочим, покрывает более 60% от потребностей страны.
Вдуматься только - Гройсману даже в голову не приходит, что выполнить требование МВФ можно снижением тарифа для промышленных предприятий, что, к слову сделает их продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке (при текущей цене 90% мощностей химической промышленности проистаивает - дожили, что уже минудобрения в России покупаем!).
Держат народ за бы***, разыгрывая комедию с "компромиссом". Мол, плохой МВФ хочет, чтобы мы бедному украинцу подняли тариф на 60%, но мы - хорошие, ответственные политики, мы не допустим этого, мы торговались-торговались и теперь поднимем всего на 30%.
Тьфу, противно от их жадности. Интересно, спокойно ли они спят по ночам
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 05 лип, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:55
При "злочинной панде"За 2 первых месяца 2014 года Международные резервы Украины уменьшились с 20,41 до 15,26 млдр долларов. Внушительно, не правда ли? Четверть золотовалютных запасов просто испарилась загадочным образом.
В итоге имеем красноречивую ситуацию при сравнении показателей Международных резервов . При президенте Януковиче и правительстве Азарова с 2011 года начались в прямом смысле транжириться золотовалютные запасы – на более чем 20 млрд долларов. Удивительно, что при таких провальных показателях до сих пор находится немало людей, которые считают их хорошими управленцеми.
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:00
Шоб усім було "безвозмездно, то есть - даром."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:06
А потом с марта 2014 по август 2014 ЗВР уменьшились до 7 млрд. Но то такое Ппросто еще не везде были расставлены "профессионалы-реформаторы"
Речь не о том, что овощи были хорошими управленцами. Речь о том, что нынешние - такие же воровитые и некомпетентные, но попробуй это скажи вслух - будешь заплеван наивными болванами, поддавшимися пропаганде, которая ведется с самых первых дней майдана и по сегодня о том, что добро пришло победить зло.
И ладно, тогда - эйфория, декорации. Но неужели и после 4 лет власти "добра" до сих пор непонятно, что и как? )
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:10
Я привел убедительные доводы относительно возможности снижения цены для промышленности.
А вы можете только троллить. Причем уверяю, кроме вас самих больше никому смешно не будет. Это не остроумно.
Есть что возразить - докажите на цифрах, что нужно поднимать для населения, а не опускать для промышленности! Пустозвонить не надо!
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:18
Re: Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМ
Цитата з Вашого посилання:
"Обеспеченные граждане должны платить фактическую стоимость топлива. Ведь, кроме газа, люди привыкли платить за любой другой товар ровно столько, сколько он стоит. Например, когда вы импортируете автомобиль, покупатели знают, что они должны заплатить полную стоимость этого авто. Вы не продаете машину по одной цене для бизнеса, а по другой — для населения", – сказал Липтон.
Якщо промисловисть може платити по 10 за куб, то чому населення повинно платити менше? Ринок - це коли виробники продають по максимуму. Беруть по 10, значить - продаємо усьо по 10.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:23
Тут ничего удивительного собственно нет. Подавляющей части населения абсолютно безразличны некие мифические для населения ЗВР, населению интересна покупательная способность их зарплаты, цены ЖКХ, курс доллара.
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