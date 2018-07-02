Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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lapay написав:Ринок - це коли виробники продають по максимуму. Беруть по 10, значить - продаємо усьо по 10.
Рынок - это когда есть рынок, есть конкуренция и возможность выбрать и заменить поставщика, есть различные пакеты закупки газа как для населения, так и для промышленности. А когда есть некая мутная структура с трудной аббревиатурой НКРЕКП. То собственно смешно говорить о каких-то "рыночных" ценах. Это как на Привозе обходит главный Азер всех торговцев и говорит всем - сегодня рыночная цена на персики 30 грн )))
freeze написав:Рынок - это когда есть рынок, есть конкуренция и возможность выбрать и заменить поставщика, есть различные пакеты закупки газа как для населения, так и для промышленности. А когда есть некая мутная структура с трудной аббревиатурой НКРЕКП. То собственно смешно говорить о каких-то "рыночных" ценах. Это как на Привозе обходит главный Азер всех торговцев и говорит всем - сегодня рыночная цена на персики 30 грн )))
Різниця між ними в тому, що НКРЕКП ставить ціну в 7,5, коли, без нього, ціна була б 10-15, а головний Азер ставить 30, коли, без нього було б 20. МВФ хоче всіх цих обходчиків послати ..., але ж покупцці звикли по 3, тому будуть обирати відповідного Ципраса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Есть что возразить - докажите на цифрах, что нужно поднимать для населения, а не опускать для промышленности! Пустозвонить не надо!
Цитата з Вашого посилання: "Обеспеченные граждане должны платить фактическую стоимость топлива. Ведь, кроме газа, люди привыкли платить за любой другой товар ровно столько, сколько он стоит. Например, когда вы импортируете автомобиль, покупатели знают, что они должны заплатить полную стоимость этого авто. Вы не продаете машину по одной цене для бизнеса, а по другой — для населения", – сказал Липтон. https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Якщо промисловисть може платити по 10 за куб, то чому населення повинно платити менше? Ринок - це коли виробники продають по максимуму. Беруть по 10, значить - продаємо усьо по 10.
Давайте подарю вам книжку по микроэкономике, хорошую - авторства Гриценко, Ястремский. По ней учат студентов в экономических вышах.
Или скачайте Экономикс. Макконнелл, Брю.
Вы же основ не знаете и несете дичь по меркам финансового форума!
Естественные монополии не работают по принципу максимизации прибыли за счет цены, тем более те из них, поставляющие услуги, неэластичные по цене.
Ценообразование в условиях монополии производится на оценке средних издержек производства. Я понимаю, что вам незнакомо это определение, но ликбез проводить не буду. Учите матчасть, как говорится
Далее, утверждение о том, что бизнесу комфортна цена 10 грн за куб - ваша легкомысленная выдумка, не более!
Я выше написал, как с ценой 10 грн за куб комфортно работать химической промышленности, которая когда то (вообще не так давно - еще в 2012) формировала 1/5 часть экспорта. И это только вершина айсберга.
Завышенные расходы на газ для промышленности вредят и сельскому хозяйству, и металлургии, и даже машиностроению.
И ради чего - ради того, чтобы весь этот многомиллиардный "излишек" мертвым грузом осел на балансе Нефтегаза, который его ни в Бюджет ни платит, ни инвестируют в разведку и добычу? Только себе миллиардные бонусы выписывают непонятно за какие заслуги!
zРадио написав:Далее, утверждение о том, что бизнесу комфортна цена 10 грн за куб - ваша легкомысленная выдумка, не более!
Я выше написал, как с ценой 10 грн за куб комфортно работать химической промышленности, которая когда то (вообще не так давно - еще в 2012) формировала 1/5 часть экспорта. И это только вершина айсберга.
Завышенные расходы на газ для промышленности вредят и сельскому хозяйству, и металлургии, и даже машиностроению.
Попит перевищує вітчизняний видобуток навіть при цені 10. Кому не подобається 10, може купити напряму у Путіна по 5, як колись Фірташ. Хімія закриється по-любому, навіть в Китаї закриваються, хоч ще 10 років назад будували, аж гай гудів. Хімзаводи будують на родовищах, а старі, до яких ще треба газ качати, закриваються. От така економіка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...