Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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lapay написав:Ринок - це коли виробники продають по максимуму. Беруть по 10, значить - продаємо усьо по 10.
Рынок - это когда есть рынок, есть конкуренция и возможность выбрать и заменить поставщика, есть различные пакеты закупки газа как для населения, так и для промышленности. А когда есть некая мутная структура с трудной аббревиатурой НКРЕКП. То собственно смешно говорить о каких-то "рыночных" ценах. Это как на Привозе обходит главный Азер всех торговцев и говорит всем - сегодня рыночная цена на персики 30 грн )))
freeze написав:Рынок - это когда есть рынок, есть конкуренция и возможность выбрать и заменить поставщика, есть различные пакеты закупки газа как для населения, так и для промышленности. А когда есть некая мутная структура с трудной аббревиатурой НКРЕКП. То собственно смешно говорить о каких-то "рыночных" ценах. Это как на Привозе обходит главный Азер всех торговцев и говорит всем - сегодня рыночная цена на персики 30 грн )))
Різниця між ними в тому, що НКРЕКП ставить ціну в 7,5, коли, без нього, ціна була б 10-15, а головний Азер ставить 30, коли, без нього було б 20. МВФ хоче всіх цих обходчиків послати ..., але ж покупцці звикли по 3, тому будуть обирати відповідного Ципраса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Есть что возразить - докажите на цифрах, что нужно поднимать для населения, а не опускать для промышленности! Пустозвонить не надо!
Цитата з Вашого посилання: "Обеспеченные граждане должны платить фактическую стоимость топлива. Ведь, кроме газа, люди привыкли платить за любой другой товар ровно столько, сколько он стоит. Например, когда вы импортируете автомобиль, покупатели знают, что они должны заплатить полную стоимость этого авто. Вы не продаете машину по одной цене для бизнеса, а по другой — для населения", – сказал Липтон. https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Якщо промисловисть може платити по 10 за куб, то чому населення повинно платити менше? Ринок - це коли виробники продають по максимуму. Беруть по 10, значить - продаємо усьо по 10.
Давайте подарю вам книжку по микроэкономике, хорошую - авторства Гриценко, Ястремский. По ней учат студентов в экономических вышах.
Или скачайте Экономикс. Макконнелл, Брю.
Вы же основ не знаете и несете дичь по меркам финансового форума!
Естественные монополии не работают по принципу максимизации прибыли за счет цены, тем более те из них, поставляющие услуги, неэластичные по цене.
Ценообразование в условиях монополии производится на оценке средних издержек производства. Я понимаю, что вам незнакомо это определение, но ликбез проводить не буду. Учите матчасть, как говорится
Далее, утверждение о том, что бизнесу комфортна цена 10 грн за куб - ваша легкомысленная выдумка, не более!
Я выше написал, как с ценой 10 грн за куб комфортно работать химической промышленности, которая когда то (вообще не так давно - еще в 2012) формировала 1/5 часть экспорта. И это только вершина айсберга.
Завышенные расходы на газ для промышленности вредят и сельскому хозяйству, и металлургии, и даже машиностроению.
И ради чего - ради того, чтобы весь этот многомиллиардный "излишек" мертвым грузом осел на балансе Нефтегаза, который его ни в Бюджет ни платит, ни инвестируют в разведку и добычу? Только себе миллиардные бонусы выписывают непонятно за какие заслуги!
zРадио написав:Далее, утверждение о том, что бизнесу комфортна цена 10 грн за куб - ваша легкомысленная выдумка, не более!
Я выше написал, как с ценой 10 грн за куб комфортно работать химической промышленности, которая когда то (вообще не так давно - еще в 2012) формировала 1/5 часть экспорта. И это только вершина айсберга.
Завышенные расходы на газ для промышленности вредят и сельскому хозяйству, и металлургии, и даже машиностроению.
Попит перевищує вітчизняний видобуток навіть при цені 10. Кому не подобається 10, може купити напряму у Путіна по 5, як колись Фірташ. Хімія закриється по-любому, навіть в Китаї закриваються, хоч ще 10 років назад будували, аж гай гудів. Хімзаводи будують на родовищах, а старі, до яких ще треба газ качати, закриваються. От така економіка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Далее, утверждение о том, что бизнесу комфортна цена 10 грн за куб - ваша легкомысленная выдумка, не более!
Я выше написал, как с ценой 10 грн за куб комфортно работать химической промышленности, которая когда то (вообще не так давно - еще в 2012) формировала 1/5 часть экспорта. И это только вершина айсберга.
Завышенные расходы на газ для промышленности вредят и сельскому хозяйству, и металлургии, и даже машиностроению.
Попит перевищує вітчизняний видобуток навіть при цені 10. Кому не подобається 10, може купити напряму у Путіна по 5, як колись Фірташ. Хімія закриється по-любому, навіть в Китаї закриваються, хоч ще 10 років назад будували, аж гай гудів. Хімзаводи будують на родовищах, а старі, до яких ще треба газ качати, закриваються. От така економіка.
Какое отношение уровень добычи газа имеет к общим потребностям экономики в газе? Еще одна дичь!
По вашей логике, в Германии цены на газ необходимо поднять в 10 раз, чтобы уравновесить спрос и прозводство, так как потребляет Германия 80 млрд кубов в год, а добывает - всего 8 млрд кубов...
Далее вы юродствуете, что те, кому не нравится, должны сами позаботиться об импорте газа. Бинго! Да, должны! Только государство в лице Нефтегаза приватизировало и монополизировало право на этот самый импорт!
О чем я вам и толдычу! Речь идет о мо-но-по-ли-и! Поставляющей услуги всем 35 (или сколько у нас по факту) млн проживающим в Украине и всем предприятиям в Украине!
И, наконец, 3-я дичь - производство продукта непременно должно локализоваться на географии добычи сырья для него.
Япония - 2-й после Китая крупнейший производитель стали в мире! Более 100 млн тонн в год! Нет, не слышал? (с) А знаете, какие залежи железной руды в Японии? Ноль целых хрен десятых млрд тонн! А добыча - ноль целых ноль десятых млрд тонн!
zРадио написав:По вашей логике, в Германии цены на газ необходимо поднять в 10 раз, чтобы уравновесить спрос и прозводство, так как потребляет Германия 80 млрд кубов в год, а добывает - всего 8 млрд кубов...
Німецькі, як і наші, виробники не можуть задрати ціну більше імпортної.
Відповідно до вимог підпункту 252.8 статті 252 розділу IX “Рентна плата” Податкового кодексу України Державною фіскальною службою України (лист ДФС від 05.06.2018 № 9703/5/99-99-19-02-03-16) обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.05.2018 по 31.05.2018, яка становить 6806,3960 грн. або 260,0108 доларів США за 1 тис. м3.
Додаємо 20% ПДВ+транспортування = 10к. Д
алее вы юродствуете, что те, кому не нравится, должны сами позаботиться об импорте газа. Бинго! Да, должны! Только государство в лице Нефтегаза приватизировало и монополизировало право на этот самый импорт!
О чем я вам и толдычу! Речь идет о мо-но-по-ли-и! Поставляющей услуги всем 35 (или сколько у нас по факту) млн проживающим в Украине и всем предприятиям в Украине!
У 2017 році газ в Україну імпортували 67 компаній (у 2016 році – 34 компанії). Важливим результатом року стало збільшення обсягів та частки імпорту приватними трейдерами та споживачами газу. Минулого року ці компанії імпортували в 1,8 рази більше газу, ніж у 2016 році – 5,4 млрд кубометрів проти 2,9 млрд кубометрів", - йдеться у повідомленні.
Усього у 2017 році Україна закупила 14,1 млрд кубометрів газу з європейського напряму.
"У порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд кубометрів до 14,1 млрд кубометрів", - зазначили у Нафтогазі.
И, наконец, 3-я дичь - производство продукта непременно должно локализоваться на географии добычи сырья для него.
Япония - 2-й после Китая крупнейший производитель стали в мире! Более 100 млн тонн в год! Нет, не слышал? (с) А знаете, какие залежи железной руды в Японии? Ноль целых хрен десятых млрд тонн! А добыча - ноль целых ноль десятых млрд тонн!
Я про хімдобрива писав. Метзаводи теж можуть знизити спожиаання газу, і роблять це. Все тече і змінюється, хто не встиг пристосуватись - вмер. Закон Джунглів(ринку).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
и как же компании импортируют газ - в надувных шариках?
Вы продолжаете юродствовать, или просто не понимаете суть того, что цитируете.
В УЗ тоже можно придти со своими вагонами, и что это отменяет монополию на рельсовое полотно, а значит и диктат тарифов?
По тарифам на газ - ок, 14 млрд кубов импорта зашло по цене 260 долларов (для упрощения соглашусь, но вообще вранье - не более 220 долларов в среднем).
А остальные 20 млрд кубов газа, добытые в Украине? Позволим жуликам присвоить всю добавленную стоимость этого газа, если просто приравняем его к цене импортного?
Нет, серьезно, вы на это согласны? Вам напомнить, что себестоимость добычи природного газа умещается в 100 долларов при самых пессимистических оценках, что подтверждает сам Нефтегаз ценами его закупки у УкрГазДобычи?
Если устраивает, так и пишите - люблю садо-мазо, да пожестче