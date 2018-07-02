Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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zРадио написав:Так эти 35 млрд грн изьяли из экономики! За год! Производители всего остального меньше произведут, а потребители всего остального меньше купят. Поймите, наконец - от увеличения ценника на внутреннем рынке денег в экономике не добавляется. Повторяю для особо одаренных - эти деньги не выплачиваются дивидендами в Бюджет и не инвестируются в добычу, чтобы можно было меньше покупать газа у агрессора. То есть у словаков... все время забываю правильный ответ (с)
Когда российский Газпром выкручивает руки украинцам, прибалтам, немцам и т.д., это достижение - потому что в экономике России становится больше денег
Так може, нехай Газпром взагалі перекриє експорт? Буде продавати тільки своїм, по собівартості в $20? Це ж скільки можна гім.. товарів зробити і грошей заробити. А то, бач, розбазарюють народне багатство, сировину експортують, нема на них, бісових дітей, Ляшка.
Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Но это ведь проблемы уже чуть шире, чем сфера ответственности руководства Газпрома, не так ли?
И кстати, США тоже не могут освоить весь добываемый газ сами и экспортируют его в огромном количестве Это так - чтобы вы свою оголтелую русофобию поумерили
zРадио написав:Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Їм нема куди дівати газ? Нехай вишки консервують, про онуків подумають. Тільки суть в тому, що вони, нічого, крім сировини, експортувати не можуть, як і ми, доречі. Наші високі ціни на газ стимулюють скорочення споживання, покращують торгівельний баланс. Купити в РФ добрива вдвічі дешевше, ніж купити газ і зробити ті самі добрива у нас. Чомусь німці продають бюргерам газ втричі дорожче, ніж купують у росіян. Викопні ресурси треба економити, як це роблять в розвинутих країнах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Їм нема куди дівати газ? Нехай вишки консервують, про онуків подумають. Тільки суть в тому, що вони, нічого, крім сировини, експортувати не можуть, як і ми, доречі. Наші високі ціни на газ стимулюють скорочення споживання, покращують торгівельний баланс. Купити в РФ добрива вдвічі дешевше, ніж купити газ і зробити ті самі добрива у нас. Чомусь німці продають бюргерам газ втричі дорожче, ніж купують у росіян. Викопні ресурси треба економити, як це роблять в розвинутих країнах.
Добавленная стоимость в цене газа для немцев - это расходы на огромный фонд оплаты труда (для всех сотрудников газовых компаний, а не 20 избранных) и инвестиции в развитие альтернативной энергетики.
А у нас - на финансирование коррупции в высшей власти.
Почувствуйте разницу...
А что касается сокращения потребления при высоких ценах - так полным ходом. Усиленная эмиграция и сворачивание рабочих мест!
Пересчитайте динамику потребления газа на динамику людей и рабочих мест в стране, и вы увидите, что мы наэкономили... Больше доить и меньше кормить, не иначе как...