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Гройсман запропонував МВФ
компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:11

  lapay написав:
  zРадио написав:Так эти 35 млрд грн изьяли из экономики! За год! Производители всего остального меньше произведут, а потребители всего остального меньше купят. Поймите, наконец - от увеличения ценника на внутреннем рынке денег в экономике не добавляется. Повторяю для особо одаренных - эти деньги не выплачиваются дивидендами в Бюджет и не инвестируются в добычу, чтобы можно было меньше покупать газа у агрессора. То есть у словаков... все время забываю правильный ответ (с)

Когда российский Газпром выкручивает руки украинцам, прибалтам, немцам и т.д., это достижение - потому что в экономике России становится больше денег

Так може, нехай Газпром взагалі перекриє експорт? ;) Буде продавати тільки своїм, по собівартості в $20? Це ж скільки можна гім.. товарів зробити і грошей заробити. А то, бач, розбазарюють народне багатство, сировину експортують, нема на них, бісових дітей, Ляшка. :)


Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.

Но это ведь проблемы уже чуть шире, чем сфера ответственности руководства Газпрома, не так ли?

И кстати, США тоже не могут освоить весь добываемый газ сами и экспортируют его в огромном количестве :) Это так - чтобы вы свою оголтелую русофобию поумерили :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:22

Re: Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМ

  zРадио написав:Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.

Їм нема куди дівати газ? Нехай вишки консервують, про онуків подумають. Тільки суть в тому, що вони, нічого, крім сировини, експортувати не можуть, як і ми, доречі.
Наші високі ціни на газ стимулюють скорочення споживання, покращують торгівельний баланс. Купити в РФ добрива вдвічі дешевше, ніж купити газ і зробити ті самі добрива у нас.
Чомусь німці продають бюргерам газ втричі дорожче, ніж купують у росіян. Викопні ресурси треба економити, як це роблять в розвинутих країнах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:44

  lapay написав:
  zРадио написав:Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.

Їм нема куди дівати газ? Нехай вишки консервують, про онуків подумають. Тільки суть в тому, що вони, нічого, крім сировини, експортувати не можуть, як і ми, доречі.
Наші високі ціни на газ стимулюють скорочення споживання, покращують торгівельний баланс. Купити в РФ добрива вдвічі дешевше, ніж купити газ і зробити ті самі добрива у нас.
Чомусь німці продають бюргерам газ втричі дорожче, ніж купують у росіян. Викопні ресурси треба економити, як це роблять в розвинутих країнах.


Добавленная стоимость в цене газа для немцев - это расходы на огромный фонд оплаты труда (для всех сотрудников газовых компаний, а не 20 избранных) и инвестиции в развитие альтернативной энергетики.

А у нас - на финансирование коррупции в высшей власти.

Почувствуйте разницу...

А что касается сокращения потребления при высоких ценах - так полным ходом. Усиленная эмиграция и сворачивание рабочих мест!

Пересчитайте динамику потребления газа на динамику людей и рабочих мест в стране, и вы увидите, что мы наэкономили... Больше доить и меньше кормить, не иначе как...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 06:49

Піднімайте до ринкових цін, а тим, хто дійсно не в змозі платити, давайте субсидію на певну мінімально необхідну кількість газу.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:57

Re: Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМ

  zРадио написав:Добавленная стоимость в цене газа для немцев - это расходы на огромный фонд оплаты труда (для всех сотрудников газовых компаний, а не 20 избранных) и инвестиции в развитие альтернативной энергетики.

А у нас - на финансирование коррупции в высшей власти.

Почувствуйте разницу...

Стара зрадофільська пісня: -Вони все вкрали, тому я такий бідний.- :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:48

Re: щодо цін

lapay, ну вы и бред пишите.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:27

Re: Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМ

Слышали новость дня?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:41

Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.

Простите, Вы о ком? Судя по тому, что экономика Украины номинально в 17-ом меньше СУДАНСКОЙ (112,5 млрд. долларов против 117) при примерно одинаковом населении, по моему глубокому убеждению ВЫ ЯВНО ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ. Особенно, если вспомнить, что Судан в сущности - это пустыня/полупустыня/Нил/хлопок и немного нефти,
Страна, где толком так и не закончилась 45-ти летняя гражданская война, из которой в 11-ом выделился Южный Судан, где рабство англичанам не удалось искоренить до 2-ой мировой войны, промышленность представлена небольшой нефтепераработкой/пищевой и переработкой хлопка, а 40% населения - скотоводы-кочевники
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