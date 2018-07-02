Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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zРадио написав:Так эти 35 млрд грн изьяли из экономики! За год! Производители всего остального меньше произведут, а потребители всего остального меньше купят. Поймите, наконец - от увеличения ценника на внутреннем рынке денег в экономике не добавляется. Повторяю для особо одаренных - эти деньги не выплачиваются дивидендами в Бюджет и не инвестируются в добычу, чтобы можно было меньше покупать газа у агрессора. То есть у словаков... все время забываю правильный ответ (с)
Когда российский Газпром выкручивает руки украинцам, прибалтам, немцам и т.д., это достижение - потому что в экономике России становится больше денег
Так може, нехай Газпром взагалі перекриє експорт? Буде продавати тільки своїм, по собівартості в $20? Це ж скільки можна гім.. товарів зробити і грошей заробити. А то, бач, розбазарюють народне багатство, сировину експортують, нема на них, бісових дітей, Ляшка.
Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Но это ведь проблемы уже чуть шире, чем сфера ответственности руководства Газпрома, не так ли?
И кстати, США тоже не могут освоить весь добываемый газ сами и экспортируют его в огромном количестве Это так - чтобы вы свою оголтелую русофобию поумерили
zРадио написав:Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Їм нема куди дівати газ? Нехай вишки консервують, про онуків подумають. Тільки суть в тому, що вони, нічого, крім сировини, експортувати не можуть, як і ми, доречі. Наші високі ціни на газ стимулюють скорочення споживання, покращують торгівельний баланс. Купити в РФ добрива вдвічі дешевше, ніж купити газ і зробити ті самі добрива у нас. Чомусь німці продають бюргерам газ втричі дорожче, ніж купують у росіян. Викопні ресурси треба економити, як це роблять в розвинутих країнах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Їм нема куди дівати газ? Нехай вишки консервують, про онуків подумають. Тільки суть в тому, що вони, нічого, крім сировини, експортувати не можуть, як і ми, доречі. Наші високі ціни на газ стимулюють скорочення споживання, покращують торгівельний баланс. Купити в РФ добрива вдвічі дешевше, ніж купити газ і зробити ті самі добрива у нас. Чомусь німці продають бюргерам газ втричі дорожче, ніж купують у росіян. Викопні ресурси треба економити, як це роблять в розвинутих країнах.
Добавленная стоимость в цене газа для немцев - это расходы на огромный фонд оплаты труда (для всех сотрудников газовых компаний, а не 20 избранных) и инвестиции в развитие альтернативной энергетики.
А у нас - на финансирование коррупции в высшей власти.
Почувствуйте разницу...
А что касается сокращения потребления при высоких ценах - так полным ходом. Усиленная эмиграция и сворачивание рабочих мест!
Пересчитайте динамику потребления газа на динамику людей и рабочих мест в стране, и вы увидите, что мы наэкономили... Больше доить и меньше кормить, не иначе как...
zРадио написав:Добавленная стоимость в цене газа для немцев - это расходы на огромный фонд оплаты труда (для всех сотрудников газовых компаний, а не 20 избранных) и инвестиции в развитие альтернативной энергетики.
А у нас - на финансирование коррупции в высшей власти.
Почувствуйте разницу...
Стара зрадофільська пісня: -Вони все вкрали, тому я такий бідний.-
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Простите, Вы о ком? Судя по тому, что экономика Украины номинально в 17-ом меньше СУДАНСКОЙ (112,5 млрд. долларов против 117) при примерно одинаковом населении, по моему глубокому убеждению ВЫ ЯВНО ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ. Особенно, если вспомнить, что Судан в сущности - это пустыня/полупустыня/Нил/хлопок и немного нефти, Страна, где толком так и не закончилась 45-ти летняя гражданская война, из которой в 11-ом выделился Южный Судан, где рабство англичанам не удалось искоренить до 2-ой мировой войны, промышленность представлена небольшой нефтепераработкой/пищевой и переработкой хлопка, а 40% населения - скотоводы-кочевники
Они не могут освоить ни того количества газа, которое добывают, ни тех денег, которые получают от его экспорта (вкладывая в американские казначейские облигации и другую макулатуру). Не хватает предприимчивости и трудолюбия.
Простите, Вы о ком? Судя по тому, что экономика Украины номинально в 17-ом меньше СУДАНСКОЙ (112,5 млрд. долларов против 117) при примерно одинаковом населении, по моему глубокому убеждению ВЫ ЯВНО ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ. Особенно, если вспомнить, что Судан в сущности - это пустыня/полупустыня/Нил/хлопок и немного нефти, Страна, где толком так и не закончилась 45-ти летняя гражданская война, из которой в 11-ом выделился Южный Судан, где рабство англичанам не удалось искоренить до 2-ой мировой войны, промышленность представлена небольшой нефтепераработкой/пищевой и переработкой хлопка, а 40% населения - скотоводы-кочевники
Не понимаю, к чему вы разошлись по древу.
Это не оценочное суждение, это неоспоримый факт!
Если страна экспортирует сырье, при этом импортируя продукты его производства, это значит, что она не может освоить весь объем добычи самостоятельно.
Это касается любой страны - будь то Россия, или Судан, или Украина...
Украина не может, например, освоить весь объем добычи железной руды, поэтому помимо выплавки чугуна и стали, торгует на мировых рынках еще агломератом и окатышами.
Россия не может освоить газ, нефть и цветные металлы в том объеме, в котором их добывает.
Тоже самое о денежных средствах - Россия импортирует внушительный перечень продуктов за отсутствием собственного производства. Причем речь может идти даже не о хай-тэке. Но при этом вместо направления экспортных доходов от продажи нефти и газа на развитие собственного производства, зачем то складирует у себя treasuries других государств, кредитуя их экономики.
И то, что Украина не может даже этим похвастать, совсем не значит, что вы тут можете самоутверждаться, противопоставляя Украине другие слаборазвитые, но чуть более успешные государства, включая, разумеется, и Россию.
Россия уж точно в большей степени плохо утилизирует свои возможности, чем Украина свои. Просто возможностей у вас сильно больше. Сравнивайте себя с США - по всем параметрам это ваш более объективный соперник - территория, человеческий потенциал, недра, военная и дипломатическая мощь...
Не понимаю, к чему вы разошлись по древу. Это не оценочное суждение, это неоспоримый факт! Если страна экспортирует сырье, при этом импортируя продукты его производства, это значит, что она не может освоить весь объем добычи самостоятельно.
ЭТО - МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Попытка СССР построить автаркическую экономику наглядно показала, К ЧЕМУ ЭТО ВЕДЕТ
Это касается любой страны - будь то Россия, или Судан, или Украина... Украина не может, например, освоить весь объем добычи железной руды, поэтому помимо выплавки чугуна и стали, торгует на мировых рынках еще агломератом и окатышами.
Вы, простите, путаете причину со следствием - в РФ экспорт нефти/газа/цветных и черных металлов сопровождается ростом собственной переработки, на Украине рост экспорта агломерата идет параллельно с падением производств проката и коллапсом машиностроения и металлобработки. Ее объем, составлявший более трети от российского всего 30 лет назад, упал до 5-6%
Россия не может освоить газ, нефть и цветные металлы в том объеме, в котором их добывает.
Это - неудивительно. Только нефти РФ добывает 11 млн. бочек в день из 97 млн. во всем мире - переработать такое количество ей физически невозможно
Тоже самое о денежных средствах - Россия импортирует внушительный перечень продуктов за отсутствием собственного производства. Причем речь может идти даже не о хай-тэке.
Именно ПРОДУКТОВ РФ как раз импортирует все меньше и меньше. Страна, импортировавшая 30 лет назад миллиард пудов зерна, в этом году экспортирует более 3 млрд. пудов. Полностью зависевшая от межреспубликанских поставок во времена СССР по подсолнечному маслу и сахару, она нарастила производство 1-го в 4,5 раза, а второго - на 60%, став нетто-экспортером. За последние 10 лет только импорт мяса сократился с 3,3 млн. т до 800 тыс, а собственное производство выросло с начала века на 130%. Касательно других товаров - см. выше.
Но при этом вместо направления экспортных доходов от продажи нефти и газа на развитие собственного производства, зачем то складирует у себя treasuries других государств, кредитуя их экономики.
Вообще-то их доля сейчас всего около 10% от ЭВР РФ, уменьшившись сначала года вдвое. И с точки зрения финансов при доходности бумаг в 3% годовых - это ошибка.
И то, что Украина не может даже этим похвастать, совсем не значит, что вы тут можете самоутверждаться, противопоставляя Украине другие слаборазвитые, но чуть более успешные государства, включая, разумеется, и Россию.
Простите, Вы видимо запамятовали про путь, который надо было умудриться пройти от ракетно-ядерной державы, способный создавать Сатану и Мрию...до СУДАНА. Причем это ведь не просто деградация технологий, но и просто более чем двукратное уменьшение экономики.
Россия уж точно в большей степени плохо утилизирует свои возможности, чем Украина свои.
Тем не менее технологически она способна не просто копировать советские достижения, но и массово производить продукцию на уровне лучших мировых образцов. Если же сравнивать размеры экономик, то, плохо утилизируя свои возможности, она довела их соотношение с украинской до 14 к 1 против 3 к 1 во времена УССР и РСФСР.
Просто возможностей у вас сильно больше.
Ничуть - на старте независимости Россия и Украина находились в ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ. РФ - огромная, сдвинутая к холодным замерзающим морям, стоящая на пороге голода в 91-ом, обремененная 100 млрд. советским долгом, со спивающимся населением, за 70 лет порастерявшим элементарные трудовые навыки, Украина - компактная густонаселенная территория, с развитой транспортной сетью, 30 млн. га лучшего в мире чернозема, с 1 000 км побережья теплого моря, нулевым внешним долгом и третью населения, не так и не ставшего homo soveticus и не растерявшего привычки работать.
Сравнивайте себя с США - по всем параметрам это ваш более объективный соперник - территория, человеческий потенциал, недра, военная и дипломатическая мощь...
Это несложно - 44% населения, 18,5 реального ВВП, на 20% больше развернутых СЯС. Не хватает только всемирного печатного станка. А если серьезно - США это глобальная мировая держава. РФ - региональная держава, пытающаяся ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ ее руководства играть в мировую политику. Надеюсь, это пройдет, и довольно быстро.