Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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Волгарь Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать. Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають". В нас під час Євро-12 таких відео не було.
tea написав:Волгарь Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать. Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають". В нас під час Євро-12 таких відео не було.
Не видел - видел мир/дружба/жвачка (особенно на стадионе, который посетил 3 раза). Да и с учетом количества полиции а местах массовых гуляний (в форме и штатском), подобное представляется маловероятным А видео, видимо, из той же серии, что продажа проколотых презервативов. Судя по inosmi.ru десятки, если не сотни корреспондентов из разных стран ждут не дождутся терактов/беспорядков/стычек болельщиков/транспортных катастроф/пищевых отравлений. А пока получается вот так, по крайней мере - у нас в городе. Россия организовала отличный чемпионат The Sydney Morning Herald logoThe Sydney Morning Herald, Австралия https://inosmi.ru/social/20180706/242684385.html
Моим местом назначения был Нижний Новгород, в советское время — «закрытый город», как я ранее прочитал. Это напомнило мне о черно-белых фотографиях высотных домов и очередей за продуктами, которые были основным объектом освещения в английских СМИ моего детства времен холодной войны. Каким бы ни было прошлое, в настоящее время это город с населением 1,2 миллиона человек в месте слияния Волги и Оки, который сейчас открыт и потрясает воображение.
tea написав:Волгарь Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать. Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають". В нас під час Євро-12 таких відео не було.