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Гройсман запропонував МВФ
компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:03

Волгарь
Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать.
Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають".
В нас під час Євро-12 таких відео не було.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:18

  tea написав:Волгарь
Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать.
Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають".
В нас під час Євро-12 таких відео не було.

Не видел - видел мир/дружба/жвачка (особенно на стадионе, который посетил 3 раза). Да и с учетом количества полиции а местах массовых гуляний (в форме и штатском), подобное представляется маловероятным А видео, видимо, из той же серии, что продажа проколотых презервативов.
Судя по inosmi.ru десятки, если не сотни корреспондентов из разных стран ждут не дождутся терактов/беспорядков/стычек болельщиков/транспортных катастроф/пищевых отравлений. А пока получается вот так, по крайней мере - у нас в городе.
Россия организовала отличный чемпионат
The Sydney Morning Herald logoThe Sydney Morning Herald, Австралия
https://inosmi.ru/social/20180706/242684385.html
Моим местом назначения был Нижний Новгород, в советское время — «закрытый город», как я ранее прочитал. Это напомнило мне о черно-белых фотографиях высотных домов и очередей за продуктами, которые были основным объектом освещения в английских СМИ моего детства времен холодной войны.
Каким бы ни было прошлое, в настоящее время это город с населением 1,2 миллиона человек в месте слияния Волги и Оки, который сейчас открыт и потрясает воображение.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:23

  Волгарь написав:
  tea написав:Волгарь
Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать.
Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають".
В нас під час Євро-12 таких відео не було.

Не видел -

Тримай всі три відео.
http://www.dsnews.ua/world/chay-ofitsia ... 2018181400
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:05

  tea написав:Волгарь
Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать.


Чемпионат "Осеменение-2018" там проходит вполне успешно. :)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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А у вас негров личнуют девушек на столах оставляют :mrgreen: Ох уж эта экономика
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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