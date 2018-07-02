Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

Волгарь написав:

Не понимаю, к чему вы разошлись по древу.

Это не оценочное суждение, это неоспоримый факт!

Если страна экспортирует сырье, при этом импортируя продукты его производства, это значит, что она не может освоить весь объем добычи самостоятельно.

Это касается любой страны - будь то Россия, или Судан, или Украина...

Украина не может, например, освоить весь объем добычи железной руды, поэтому помимо выплавки чугуна и стали, торгует на мировых рынках еще агломератом и окатышами.

Россия не может освоить газ, нефть и цветные металлы в том объеме, в котором их добывает.

Тоже самое о денежных средствах - Россия импортирует внушительный перечень продуктов за отсутствием собственного производства. Причем речь может идти даже не о хай-тэке.

Но при этом вместо направления экспортных доходов от продажи нефти и газа на развитие собственного производства, зачем то складирует у себя treasuries других государств, кредитуя их экономики.

И то, что Украина не может даже этим похвастать, совсем не значит, что вы тут можете самоутверждаться, противопоставляя Украине другие слаборазвитые, но чуть более успешные государства, включая, разумеется, и Россию.

Россия уж точно в большей степени плохо утилизирует свои возможности, чем Украина свои.

Просто возможностей у вас сильно больше.

Сравнивайте себя с США - по всем параметрам это ваш более объективный соперник - территория, человеческий потенциал, недра, военная и дипломатическая мощь...

ЭТО - МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Попытка СССР построить автаркическую экономику наглядно показала, К ЧЕМУ ЭТО ВЕДЕТВы, простите, путаете причину со следствием - в РФ экспорт нефти/газа/цветных и черных металлов сопровождается ростом собственной переработки, на Украине рост экспорта агломерата идет параллельно с падением производств проката и коллапсом машиностроения и металлобработки. Ее объем, составлявший более трети от российского всего 30 лет назад, упал до 5-6%Это - неудивительно. Только нефти РФ добывает 11 млн. бочек в день из 97 млн. вовсем мире - переработать такое количество ей физически невозможноИменно ПРОДУКТОВ РФ как раз импортирует все меньше и меньше. Страна, импортировавшая 30 лет назад миллиард пудов зерна, в этом году экспортирует более 3 млрд. пудов.Полностью зависевшая от межреспубликанских поставок во времена СССР по подсолнечному маслу и сахару, она нарастила производство 1-го в 4,5 раза, а второго - на 60%, став нетто-экспортером. За последние 10 лет только импорт мяса сократился с 3,3 млн. т до 800 тыс, а собственное производство выросло с начала века на 130%.Касательно других товаров - см. выше.Вообще-то их доля сейчас всего около 10% от ЭВР РФ, уменьшившись сначала года вдвое.И с точки зрения финансов при доходности бумаг в 3% годовых - это ошибка.Простите, Вы видимо запамятовали про путь, который надо было умудриться пройти от ракетно-ядерной державы, способный создавать Сатану и Мрию...до СУДАНА. Причем это ведь не просто деградация технологий, но и просто более чем двукратное уменьшение экономики.Тем не менее технологически она способна не просто копировать советские достижения, но и массово производить продукцию на уровне лучших мировых образцов. Если же сравнивать размеры экономик, то, плохо утилизируя свои возможности, она довела их соотношение с украинской до 14 к 1 против 3 к 1 во времена УССР и РСФСР.Ничуть - на старте независимости Россия и Украина находились в ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ. РФ - огромная, сдвинутая к холодным замерзающим морям, стоящая на пороге голода в 91-ом, обремененная 100 млрд. советским долгом, со спивающимся населением, за 70 лет порастерявшим элементарные трудовые навыки, Украина - компактная густонаселенная территория, с развитой транспортной сетью, 30 млн. га лучшего в мире чернозема, с 1 000 км побережья теплого моря, нулевым внешним долгом и третью населения, не так и не ставшего homo soveticus и не растерявшего привычки работать.Это несложно - 44% населения, 18,5 реального ВВП, на 20% больше развернутых СЯС. Не хватает только всемирного печатного станка. А если серьезно - США это глобальная мировая держава. РФ - региональная держава, пытающаяся ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ ее руководства играть в мировую политику. Надеюсь, это пройдет, и довольно быстро.