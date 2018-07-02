Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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Волгарь Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать. Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають". В нас під час Євро-12 таких відео не було.
tea написав:Волгарь Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать. Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають". В нас під час Євро-12 таких відео не було.
Не видел - видел мир/дружба/жвачка (особенно на стадионе, который посетил 3 раза). Да и с учетом количества полиции а местах массовых гуляний (в форме и штатском), подобное представляется маловероятным А видео, видимо, из той же серии, что продажа проколотых презервативов. Судя по inosmi.ru десятки, если не сотни корреспондентов из разных стран ждут не дождутся терактов/беспорядков/стычек болельщиков/транспортных катастроф/пищевых отравлений. А пока получается вот так, по крайней мере - у нас в городе. Россия организовала отличный чемпионат The Sydney Morning Herald logoThe Sydney Morning Herald, Австралия https://inosmi.ru/social/20180706/242684385.html
Моим местом назначения был Нижний Новгород, в советское время — «закрытый город», как я ранее прочитал. Это напомнило мне о черно-белых фотографиях высотных домов и очередей за продуктами, которые были основным объектом освещения в английских СМИ моего детства времен холодной войны. Каким бы ни было прошлое, в настоящее время это город с населением 1,2 миллиона человек в месте слияния Волги и Оки, который сейчас открыт и потрясает воображение.
tea написав:Волгарь Друже - а що там у Вас під час ЧС-18 у російських дівчат скрєпи тріщать. Скільки відео гуляє в мережі.То мексиканці повністю голу дівчину в барі залишили "на чай",то поляки іншу п"яну дівчину на вуличній лавочці "оприходують",то аргентинці на вулиці іншу дівчину "взувають". В нас під час Євро-12 таких відео не було.
Не понимаю, к чему вы разошлись по древу. Это не оценочное суждение, это неоспоримый факт! Если страна экспортирует сырье, при этом импортируя продукты его производства, это значит, что она не может освоить весь объем добычи самостоятельно.
ЭТО - МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Попытка СССР построить автаркическую экономику наглядно показала, К ЧЕМУ ЭТО ВЕДЕТ
Это касается любой страны - будь то Россия, или Судан, или Украина... Украина не может, например, освоить весь объем добычи железной руды, поэтому помимо выплавки чугуна и стали, торгует на мировых рынках еще агломератом и окатышами.
Вы, простите, путаете причину со следствием - в РФ экспорт нефти/газа/цветных и черных металлов сопровождается ростом собственной переработки, на Украине рост экспорта агломерата идет параллельно с падением производств проката и коллапсом машиностроения и металлобработки. Ее объем, составлявший более трети от российского всего 30 лет назад, упал до 5-6%
Россия не может освоить газ, нефть и цветные металлы в том объеме, в котором их добывает.
Это - неудивительно. Только нефти РФ добывает 11 млн. бочек в день из 97 млн. во всем мире - переработать такое количество ей физически невозможно
Тоже самое о денежных средствах - Россия импортирует внушительный перечень продуктов за отсутствием собственного производства. Причем речь может идти даже не о хай-тэке.
Именно ПРОДУКТОВ РФ как раз импортирует все меньше и меньше. Страна, импортировавшая 30 лет назад миллиард пудов зерна, в этом году экспортирует более 3 млрд. пудов. Полностью зависевшая от межреспубликанских поставок во времена СССР по подсолнечному маслу и сахару, она нарастила производство 1-го в 4,5 раза, а второго - на 60%, став нетто-экспортером. За последние 10 лет только импорт мяса сократился с 3,3 млн. т до 800 тыс, а собственное производство выросло с начала века на 130%. Касательно других товаров - см. выше.
Но при этом вместо направления экспортных доходов от продажи нефти и газа на развитие собственного производства, зачем то складирует у себя treasuries других государств, кредитуя их экономики.
Вообще-то их доля сейчас всего около 10% от ЭВР РФ, уменьшившись сначала года вдвое. И с точки зрения финансов при доходности бумаг в 3% годовых - это ошибка.
И то, что Украина не может даже этим похвастать, совсем не значит, что вы тут можете самоутверждаться, противопоставляя Украине другие слаборазвитые, но чуть более успешные государства, включая, разумеется, и Россию.
Простите, Вы видимо запамятовали про путь, который надо было умудриться пройти от ракетно-ядерной державы, способный создавать Сатану и Мрию...до СУДАНА. Причем это ведь не просто деградация технологий, но и просто более чем двукратное уменьшение экономики.
Россия уж точно в большей степени плохо утилизирует свои возможности, чем Украина свои.
Тем не менее технологически она способна не просто копировать советские достижения, но и массово производить продукцию на уровне лучших мировых образцов. Если же сравнивать размеры экономик, то, плохо утилизируя свои возможности, она довела их соотношение с украинской до 14 к 1 против 3 к 1 во времена УССР и РСФСР.
Просто возможностей у вас сильно больше.
Ничуть - на старте независимости Россия и Украина находились в ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ. РФ - огромная, сдвинутая к холодным замерзающим морям, стоящая на пороге голода в 91-ом, обремененная 100 млрд. советским долгом, со спивающимся населением, за 70 лет порастерявшим элементарные трудовые навыки, Украина - компактная густонаселенная территория, с развитой транспортной сетью, 30 млн. га лучшего в мире чернозема, с 1 000 км побережья теплого моря, нулевым внешним долгом и третью населения, не так и не ставшего homo soveticus и не растерявшего привычки работать.
Сравнивайте себя с США - по всем параметрам это ваш более объективный соперник - территория, человеческий потенциал, недра, военная и дипломатическая мощь...
Это несложно - 44% населения, 18,5 реального ВВП, на 20% больше развернутых СЯС. Не хватает только всемирного печатного станка. А если серьезно - США это глобальная мировая держава. РФ - региональная держава, пытающаяся ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ ее руководства играть в мировую политику. Надеюсь, это пройдет, и довольно быстро.
Написали вы много, и по сути я почти со всем согласен. С тем, что вы сказали по Украине, согласен на 100%.
Но вы же продолжаете делать то, за что вам справедливо сделали замечание - за самоутверждение, сравниваясь с более слабым!
Равняйтесь на сильных, а не слабых, и станете сами более успешны!
И воспитальный тон выключите - тоже не красит ни вас, ни вашу страну.
С чем не согласен по России - вы перепутали продукт с сырьем. Вы оппонируете мне на замечание о большом списке импортируемых продуктов, приводя в пример сырье - зерно, подсолнечное масло и сахар.
Очень хорошо, что это сырье вы уже не импортируете, а экспортируете. Но речь была о другом - электронике, автомобилях, технологиях и патентах, одежде и обуви. Все это вы могли бы производить, если бы тратили профицит внешней торговли на развитие своего производства, а не на покупку ценных бумаг ваших геополитических соперников.
В этом ваша стратегическая ошибка. Вы сами сделали возможными применение к вам санкций. Если бы вы обходились своим хотя бы в быту, применять бы их было бесполезно
И воспитальный тон выключите - тоже не красит ни вас, ни вашу страну.
Потому что за все остальное будет бан. Я пишу только от своего имени и привожу только факты. А факты весьма примечательны - экономика ракетно-ядерной держава при жизни всего одного поколения скатилась до уровня ...Судана. Какой уж тут воспитательный тон - кого, простите, воспитывать?