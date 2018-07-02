Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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lapay написав:Попит перевищує вітчизняний видобуток навіть при цені 10. Кому не подобається 10, може купити напряму у Путіна по 5, як колись Фірташ.
Уже писал по 2017-му, с цифрами и ссылками только с оффйсайта Нафтогаза. Выборочно оттуда:
... У 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 1,3 млрд куб. м (з 33,2 до 31,9 млрд куб. м, -4%). ... если взять весь газ добытый в Украине, вычесть потребленный "побутові споживачі та підприємства ТКЕ, що виробляють теплову енергію для населення" плюс технологический, то оказывается, надо было докупить за границей всего 0,7 млрд куб. м газа: 20,5 - 16,8 - 4,4 = -0,7 ...
EKO написав:Если у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток? Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупным частным пром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.