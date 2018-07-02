Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

EKO написав:

Если у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток?Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупнымпром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.