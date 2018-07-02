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Гройсман запропонував МВФ
компроміс щодо цін на газ - ЗМІ

Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:00

но вы даже здесь умудрились уколоть - мол, в России то на форумах по-умнее люди будут... Это не красит ни вас лично, ни вашу страну!

Не умнее - ГОРАЗДО ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ. Есть огромный фондовый и финансовый рынок, на котором они работают.
Какой трейдерский жаргон может быть в теме о газе? Лично я мог упоминать разве что "спот".

https://ru.investing.com/equities/gazpr ... commentary
О чем мне тут писать?
Зайдите на профильные ветки здешнего форума, и вы увидите уровень не ниже приведенного вами российского ресурса.

Зашел
Валютный рынок в контексте
Самая что ни на есть профильная и долгоиграющая ветка - 166 113 606 миллионов просмотров, можно в книгу Гинесса заносить. Только О ЧЕМ?
В обсуждении новостей, естественно, больше лирики и философии.

Конечно.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:27

  Волгарь написав:Я пишу только от своего имени и привожу только факты.


  Волгарь написав:Вы, простите, тут недавно, а я не менее десятка раз объяснял, ПОЧЕМУ присутствую на этом форуме:
- являюсь чайником в финансах и экономике


Даже не знаю, что смешнее - "факты" от чайника или "чайник" в экономике, который некоторое время назад рассказывал, что он директор фирмы. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:17

Re: Гройсман запропонував МВФ компроміс щодо цін на газ - ЗМ

  lapay написав:Попит перевищує вітчизняний видобуток навіть при цені 10. Кому не подобається 10, може купити напряму у Путіна по 5, як колись Фірташ.

Уже писал по 2017-му, с цифрами и ссылками только с оффйсайта Нафтогаза. Выборочно оттуда:
...
У 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 1,3 млрд куб. м (з 33,2 до 31,9 млрд куб. м, -4%).
...
если взять весь газ добытый в Украине, вычесть потребленный "побутові споживачі та підприємства ТКЕ, що виробляють теплову енергію для населення" плюс технологический, то оказывается, надо было докупить за границей всего 0,7 млрд куб. м газа:
20,5 - 16,8 - 4,4 = -0,7
...

"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

Ну и
  EKO написав:Если у нас якобы уже "рынок", зачем государство ежегодно закупает такое огромное количество газа, в разы больше, чем изначально нужно и которое затем продает частникам, со слов разных витренко-коболевых, чуть ли не доплачивая сверху, себе в убыток?
Ведь, если это действительно так, то чтобы элементарно выйти из минусов, достаточно дать возможность крупным частным пром.потребителям самостоятельно выкупать на европейских хабах нужные объемы газа и дать им доступ в наши хранилища (активный объем всех 13 подземных хранилищ «Укртрансгаза» примерно 32 млрд., то есть, даже на пике заполнения они используются сейчас едва ли наполовину) и пусть себе выбирают когда надо, по необходимости. Огромный плюс этого пути, в этой схеме нет посредников, типа нафтогаза, отпадает потребность в кредитах нафтогазу под закупку газа на зиму, ведь для внутренних потребностей, исключая промышленность, своего газа вполне хватает и сегодня.

"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...
yanyura
 
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