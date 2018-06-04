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Чеська компанія придбала три
заводи будматеріалів у...

Чеська компанія придбала три заводи будматеріалів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:53

Чеська компанія придбала три заводи будматеріалів у...

Пропонуємо до обговорення:
Чеська компанія Sweetondale завершила угоду з придбання у російської "Техноніколь" трьох заводів будматеріалів, планує вкласти EUR3,5 млн у модернізацію черкаського Заводу "Техно", повідомив виконавчий директор Sweetondale Тихомир Лілович.

Дивися повний текст Чеська компанія придбала три заводи будматеріалів у Черкасах та Кам'янському.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:53

судя по всему "офшор" прокладка. https://translate.google.com/translate? ... rev=search
https://www.detail.cz/firma/24270938-sw ... 3-praha-5/

тоесть росияни купили сами у себя.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:26

  arheops написав:судя по всему "офшор" прокладка. https://translate.google.com/translate? ... rev=search
https://www.detail.cz/firma/24270938-sw ... 3-praha-5/

тоесть росияни купили сами у себя.


Я конечно понимаю поиски зрады - но где по ссылкам хоть одно упоминание о россиянах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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