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Україна і Саудівська Аравія
завершують відпрацювання...

Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:57

Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання умов кооперації з серійного виробництва багатоцільових Ан-132 розробки ДП "Антонов" (Київ) вантажопідйомністю 9,2 тонни на потужностях в Таїфі.

Дивися повний текст Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання умов кооперації з серійного виробництва Ан-132.
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