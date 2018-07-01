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Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання...
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Додано: Чет 05 лип, 2018 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання умов кооперації з серійного виробництва багатоцільових Ан-132 розробки ДП "Антонов" (Київ) вантажопідйомністю 9,2 тонни на потужностях в Таїфі.
Дивися повний текст Україна і Саудівська Аравія завершують відпрацювання умов кооперації з серійного виробництва Ан-132
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Додано: Чет 05 лип, 2018 20:57
Было опасение,что недавние "семейные разборки" отложат реализацию проекта, но, очевидно, АН-132 очень выгоден саудитам и этот проект продолжается.
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exnahton
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:47
exnahton написав:
Было опасение,что недавние "семейные разборки" отложат реализацию проекта, но, очевидно, АН-132 очень выгоден саудитам и этот проект продолжается.
Саудиты видят экспортный потенциал. Подобной машины на рынке нет. А отдел продаж Антонова очень слаб.
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