Додано: Чет 05 лип, 2018 23:17

Идея

Компания будет реализовывать Браузерную РПГ игру для русско и анг говорящих пользователей.



Текущее состояние

Игра уже работает в тестовом режиме.



Рынок

Ну вообщем размеры просто зашкаливают,все играют в Онлайн игры,существуют множество компаний с играми такие как mail.ru WOT даже вы наверно играете в эти игры.



Проблема или Возможность

Так как я в этой сфере более 10 лет я знаю какие игры любят наши русско говорящие пользователи,поэтому я знаю какую игру надо взять чтоб вы в нее играли он в нее играл и ему нравилось игра бесплатная то есть каждый может играть в нее(от куда берутся деньги) смотрите игра бесплатная но в каждой игре есть магазин онлайн,и игороки чтобы быть круче всех начинают скупать этот магазин,для нас это просто рисунки которые приносят деньги для них это возможность быть лучшим, в данном проекте о суммах напишу ниже Как выбирать игру и почему я знаю что она будет успешной я могу объяснить если вас заинтересует данный проект ибо нету смысла



Финансы

Нужны на 1.Оффис(ремонт,закупка компьютеров,интернет и т.д) 2.Работники и зарплата я брал на 10 месяцов в перед 3.Сервер(тот что больше чем машина) 4.Контракт с другой конторой и много всякого еще Как приходить прибыль.Как я говорил ранее Игра Free To Play то есть каждый может играть в нее без платно но как и в каждой игре есть свой магазин(этот магазин мы просто рисуем)допустим стиль определенной одежды стоит 100 гривен,да это не много но теперь подсуммируйте когда в данную игру начнет играть более 2-5 миллионов пользователей(я указал только одежду там еще всякие лошадки ВИП статус очень нужный стоит около 200 гривен на месяц и так все пользователи покупают это,вот и просуммируйте каковы будут показатели сроки если начать с данного момента то это начнет работать в течении 10 месяцев.



Предложение инвестору

Воити в долю 25-40% от прибыли. Бюджет 10000$



Риски

Если игра будет плохо прорикламирована то пользователи не узнают про игру и не будут играть в нее.



Спасибо за Ваше внимание.

