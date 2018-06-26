Всупереч прогнозам про обвал цін і крах ринку, столична нерухомість знову почала дорожчати.
Дивися повний текст «Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:25
«Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:25
И не только материалы, но и толковые рабочие-строители просят уже куда больше. Многие спецы с западных областей уехали в Польшу, а не в Киев.
Сейчас делаю ремонт - очень хорошо это чувствую.
Так что для тех "будеттокадешевешь" пишите ещё на форумах и ждите дальше пока подешевеет. ))))12
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:39
Re: «Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови
А всё потому что гривна самая стабильная в мире!
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:06
Вы невнимательно читали статью-выросли не цены,а хотелки . В статье ясно сказано,что есть проблемы с реализацией. Об этом кстати говорят и в отделах продаж застройщиков. Пока не изменится экономическая ситуация -это не более чем несбыточные мечты застройщиков и желание переложить свои проблемы с персоналом и подорожанием на конечного покупателя. А вот тут никак не получается.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:53
Пока не начнут массово останавливаться стройки -- дорожая не будет.
А вообще, по госстату, даже в Киеве население уменьшается.
Так, что надежда на "понаехов", но у них с деньгами не густо.
Вывод: будет дешеветь.
P.S.А укрепление гривны -- сезонная традиция Украины. С осени начнёт падать и гривна.
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