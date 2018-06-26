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«Золота» цегла: у Києві
стрімко дорожчають новобудови

«Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:25

«Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови

Пропонуємо до обговорення:
Всупереч прогнозам про обвал цін і крах ринку, столична нерухомість знову почала дорожчати.

Дивися повний текст «Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:25

И не только материалы, но и толковые рабочие-строители просят уже куда больше. Многие спецы с западных областей уехали в Польшу, а не в Киев.
Сейчас делаю ремонт - очень хорошо это чувствую.
Так что для тех "будеттокадешевешь" пишите ещё на форумах и ждите дальше пока подешевеет. ))))12
NoNaMe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:39

Re: «Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови

А всё потому что гривна самая стабильная в мире!
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:06

Вы невнимательно читали статью-выросли не цены,а хотелки . В статье ясно сказано,что есть проблемы с реализацией. Об этом кстати говорят и в отделах продаж застройщиков. Пока не изменится экономическая ситуация -это не более чем несбыточные мечты застройщиков и желание переложить свои проблемы с персоналом и подорожанием на конечного покупателя. А вот тут никак не получается.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:53

NoNaMe
  NoNaMe написав:И не только материалы, но и толковые рабочие-строители просят уже куда больше. Многие спецы с западных областей уехали в Польшу, а не в Киев.
Сейчас делаю ремонт - очень хорошо это чувствую.
Так что для тех "будеттокадешевешь" пишите ещё на форумах и ждите дальше пока подешевеет. ))))12

Пока не начнут массово останавливаться стройки -- дорожая не будет.
А вообще, по госстату, даже в Киеве население уменьшается.
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
Так, что надежда на "понаехов", но у них с деньгами не густо.
Вывод: будет дешеветь.

Многие спецы с западных областей уехали в Польшу, а не в Киев.

Надежды на "понаехов" в Киеве, падают.
Вывод: будет дешеветь. :D



P.S.А укрепление гривны -- сезонная традиция Украины. С осени начнёт падать и гривна.
Востаннє редагувалось 27661 в П'ят 06 лип, 2018 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:48

  NoNaMe написав:И не только материалы, но и толковые рабочие-строители просят уже куда больше. Многие спецы с западных областей уехали в Польшу, а не в Киев.
Сейчас делаю ремонт - очень хорошо это чувствую.
Так что для тех "будеттокадешевешь" пишите ещё на форумах и ждите дальше пока подешевеет. ))))12


Да, да ... потом в случае необходимости продать- очень повезет если кто купит только по стоимости ремонта, все вместе с мебелью... Украинские квартиры - это мусорный пассив , пока не до всех это дошло - идет это глупое выбрасывание денег на облепливание хрущевок пенопластом и далее по нарастающей.
avacs2006
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:21

  avacs2006 написав:Да, да ... потом в случае необходимости продать- очень повезет если кто купит только по стоимости ремонта, все вместе с мебелью... Украинские квартиры - это мусорный пассив , пока не до всех это дошло - идет это глупое выбрасывание денег на облепливание хрущевок пенопластом и далее по нарастающей.

Какие хрущёвки?? ))
У меня новострой.
NoNaMe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:43

SVITLO PARK построил 2 этажа и сдох. Лохи-покупатели закончились. Какой де*** будет под трассой и кирпичным заводлом будет покупать жильё? Нет, ну конечно же найдутся такие. :)
Omega
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