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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:58
Re: «Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови
Ну повысили цены и хорошо. Никто же покупать квартиры по таким ценам не заставляет. Стройка жилья это бизнес, бизнес бывает и убыточный, так что не факт, что конечная цена, по которой квартира будет продана будет выше собестоимости постройки. А тут вообще пока говорят о том, что им 20-25% прибыли мало.
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