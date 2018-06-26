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«Золота» цегла: у Києві
стрімко дорожчають новобудови

«Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:58

Re: «Золота» цегла: у Києві стрімко дорожчають новобудови

Ну повысили цены и хорошо. Никто же покупать квартиры по таким ценам не заставляет. Стройка жилья это бизнес, бизнес бывает и убыточный, так что не факт, что конечная цена, по которой квартира будет продана будет выше собестоимости постройки. А тут вообще пока говорят о том, что им 20-25% прибыли мало. :)
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О горе- не берут бесценные перекошенные бетометры! Та через пол годика мечтать будете свои вложенные деньги хотя-бы вернуть : )
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