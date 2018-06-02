Працівники будуть самі вибирати, чи переходити на 12-годинний день або ж працювати по 8-10 годин в день.
Дивися повний текст В Австрії затвердили 12-годинний робочий день.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:47
В Австрії затвердили 12-годинний робочий день
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Австрії затвердили 12-годинний робочий день.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:47
Вот и ответ на вопрос, почему страна процветает? Потому что пашут как лошади, а не кредиты просят.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:57
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:35
Вы страны попутали, кто мешает сделать лучше чем в Австрии? Те украинцы, что при власти?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:38
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